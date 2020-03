Cómo se vive la cuarentena por el coronavirus en Barcelona: el relato de tres uruguayos

Internacionales

Por Santiago Magni

Santimagni93

España reporta 769 muertos por coronavirus en un día y ya suma 4.858 infectados, según informó el gobierno español.

Aunque Italia es el país con el mayor número absoluto de fallecidos, unos 8.200 según el último balance, España presenta un número diario superior, ya que del lado italiano se reportaron el jueves 662 nuevas muertes.

El balance diario español es por tanto ahora mismo el más elevado del mundo.

Las regiones más golpeadas siguen siendo la de Madrid, con casi la mitad de muertos (2.412), y Cataluña (880).

En diálogo con Montevideo Portal Micaela, Felipe y Gastón, uruguayos que se encuentran trabajando y realizando distintos másters en Barcelona explicaron cómo se vive la situación en la ciudad y cómo afectó al país el coronavirus.

"Está establecido que no se puede salir de las casas, solo se puede salir si se va a la farmacia o al supermercado o al trabajo", explicó Felipe.

Los tres salen poco, están trabajando desde sus casas y en la universidad comenzaron a implementar los cursos online.

"Si uno va a trabajar necesita un certificado que le brinda la empresa por si lo para la policía. Si la policía te para le mostrás ese certificado y no hay problema, de lo contrario hay multas de distintos montos. En casos muy extremos la policía puede llevarte preso", sostuvo Felipe.

"Nunca me han parado, aunque he pasado cerca de policías. He visto policías parando gente y es común que eso ocurra", añadió.

Consultado sobre la situación que se vive a nivel social y en los momentos en los que ha salido a la calle comentó: "Es horrible, yo sentí mucha paranoia en la calle las veces que he salido. La poca gente que te cruzas se te aleja para no pasar cerca y eso pasa con mucha gente".

Además, la gente utiliza tapabocas y guantes para ir al supermercado y las farmacias.

"Para ingresar al supermercado o farmacias hay entrada restringida. Tienen un limite de personas. Quizás en una farmacia chica si hay tres personas adentro hay que esperar, no se permite ingreso a más personas, por lo que se hacen colas", relató Felipe.

Felipe explicó que se colocaron pegotines recomendando una separación de un metro y medio delante de la siguiente persona para que no se aglomere la gente y como medida de seguridad.

Además, en el supermercado que los tres tienen cerca antes de ingresar deben ponerse alcohol en gel y guantes. Las cajas están habilitadas una sí y una no para que no se aglomere la gente y hay cintas de seguridad con ese mismo fin, al igual que en la puerta", dijo Felipe.

Por otro lado, Gastón explicó a Montevideo Portal que se estima que "el pico máximo de la enfermedad será en los primeros días de abril"

"Recién se está empezando a desparramar más el virus por todo España, antes se concentraba en Madrid y ahora Cataluña está teniendo números mas alarmantes, acercándose a Italia", añadió.

Gastón comentó que a partir de ese pico "se calcula un mes para que la cuarentena de efecto y se vean los cambios de esta medida".

"Por más que el pico empiece a bajar se busca que la parte sanitaria de abasto, lo que no puede pasar es la saturación, que es algo que ocurre ahora y en Madrid ya han hecho hospitales provisorios", dijo Micaela.

Los tres coinciden que en líneas generales las medidas fueron tomadas como tardías por la sociedad.

"El cumplimiento de la cuarentena total viene siendo muy bueno. Las veces que he salido no te cruzas prácticamente a nadie en la calle. Autos y transporte publico se ve poco. Lo que más se ve son policías y patrulleros", señaló Felipe.

Algo que se cumple todas las noches en España es el reconocimiento al personal médico. "A las 20 horas aplaude todas las noches. Algunos vecinos ponen luces, tiran globos y a veces hay pirotecnia también, eso es común", dijo Felipe.

Cómo los afecta en sus trabajos y estudios

"Hay mucha incertidumbre de cómo van a impactar estas medidas. Para nosotros que estamos estudiando no se sabe si vamos a retomar las clases", señaló Micaela que estudia en la EAE Business School un máster en Bolsa y Mercados Financieros.

"En un principio íbamos a retomar las clases después de Semana Santa, luego se habló que a principio de mayo y ahora trasciende que recién en junio, nada es seguro. No se sabe cómo evolucionará todo", agregó.

Micaela explicó que vía online tiene el mismo horario que tenia clase. "Suben conferencias o archivos para que tengamos cursos a distancia".

"Yo estaba buscando trabajo y todos los procesos de selección se pararon, van a haber menos oportunidades laborales y a su vez al paralizarse los procesos va a afectar bastante a la economía", comentó.

Sin embargo, tiene trabajos momentáneos, como clases de baile online para jóvenes que aprenden instrumentos, manualidades, bailes y deporte en casa mediante una plataforma online.

Felipe, que hace un máster en Supply Chain en la Universidad de Barcelona sostuvo: "el trabajo lo hago desde casa y el máster que curso se suspendió, la idea es que pase a ser en vivo. Por ahora el profesor se graba, suben la clase a la web y cada uno lo ve cuando tiene tiempo".

En la universidad que él estudia buscan implementar "un sistema donde tienen que estar todos los alumnos en una determinada hora en una plataforma, junto al profesor, y que la clase sea mas interactiva y podamos preguntar e interactuar", agregó.

Gastón estudia un máster en Dirección y Gestión Deportiva en la Universidad Pompeu Fabra y sigue la misma modalidad que Felipe y Micaela, a distancia.

"Estámos adaptándonos, pero tenemos muchos compañeros que volvieron a sus países y no piensan volver porque esto puede ir para más de un mes. Ellos tomaron esa decisión analizando también lo que ocurría en sus países de origen", dijo Gastón.

"Es un país que actualmente en la mayoría de los rubros funciona el work office. Eso esta muy avanzado aquí y bien preparado en la mayoría de los trabajos", agregó.

La situación en Barcelona y las comparaciones con Madrid y Uruguay

Barcelona ha avanzado más que Madrid y otras regiones con respecto a la transmisión de la enfermedad, el ritmo de contagio y la cantidad de enfermos en CTI.

"Vamos casi dos semanas de cuarentena, fue cambiando todo sin duda. Al principio se pasó de cero a estado de alarma. Algo que se exigía en Madrid, donde fue el primer pico", dijo Gastón a Montevideo Portal.

Micaela recordó que las primeras medidas "fueron en Madrid, País Vasco y después llegaron a Cataluña, luego llego el estado de alarma a nivel nacional".

"Al tratarse de un foco puntual de Madrid eso fue lo que se intentó cerrar y no funcionó. A partir de ahí se traslada a todo España que era lo que se reclamaba", agregó

Por otro lado, los tres tienen contacto con la situación que se vive en Uruguay, tras el diálogo con familiares y amigos.

"La comparación de épocas estacionales nos hace pensar que se pueda hacer una cuarentena obligatoria en Uruguay", dijo Gastón, ya que Uruguay recién ingresó al otoño.

Esta comparación estacional (ya que en Europa empezaron la primavera) tiene que ver con estudios acerca de las condiciones meteorológicas y la propagación del Covid-19, donde se afirma que cuanto mayor temperatura los contagios del virus se reducen un 3,8%, según informó La Vanguardia.

"Acá estamos en los primeros días de números altos y de picos. Cuando comenzó la cuarentena los primeros tres días no se respetaba, luego se empezó a acatar y se cerraron plazas también", añadió en relación a la actitud similar que se vivió en Uruguay, donde mucha gente salió a hacer actividades al aire libre cuando el gobierno exhortó a estar en casa.

Montevideo Portal

Por Santiago Magni

Santimagni93