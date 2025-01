Cómo prevenir un “golpe de calor”, la condición que se agrava con las altas temperaturas

Locales

Agua, agua, que me quemo

La ola de calor que el Instituto Uruguayo de Meteorología había previsto días atrás comenzó a regir para 10 departamentos del territorio uruguayo, aunque las temperaturas se elevaron en todo el país. Durante los próximos días se podrán percibir temperaturas superiores a los 38 °C, que pueden tener repercusión en la salud de los uruguayos.

En esa línea, Ana Mieres, directora médica de emergencias de UCM, alertó sobre el riesgo de padecer “un golpe de calor” y dio consejos para prevenir contraerlo. La doctora expresó que esta condición es “prevenible” y se trata de “la situación más extrema, una condición médica grave, que sucede cuando el cuerpo se sobrecalienta porque está expuesto a una temperatura alta, se deshidrata y no tiene capacidad de perder agua para bajar temperaturas”.

Eso puede generar que los órganos fallen, por lo que las personas pueden llegar a tener un paro cardíaco o incluso fallecer, explicó Mieres en diálogo con Montevideo Portal. Para prevenir esta condición, la médica brindó una serie de recomendaciones.

Hidratación

Cuando las temperaturas son altas, las personas “tienen que estar hidratadas”. “Lo saludable es que la persona durante el día tome, por lo menos, tres litros de agua —si es una adulta promedio de 70 kilos; no se pretende que un niño tome tres litros—”, señaló la docente universitaria.

Mieres especificó que quienes hacen deporte o trabajan expuestos al sol tienen un requerimiento de agua mayor. Además, recomendó ingerir líquido antes de la actividad, durante y después.

“Hay personas que cuando terminan sus jornadas tomaron cinco litros de agua o más. Entonces, el cuerpo va pidiendo esa hidratación, pero nosotros tenemos que preparar a nuestro cuerpo”, dijo.

“No es adecuado, menos en verano, salir de nuestras casas a cualquier actividad y no haber tomado, al menos, un vaso de agua en el desayuno. No es admisible que lleguemos al mediodía y no hayamos ingerido, por lo menos, un litro de agua durante la jornada de la mañana”, agregó la médica.

En este sentido, Mieres destacó que “no hay que esperar a tener que sentir sed para tomar agua”, sino que hay que tomar durante toda la jornada. Además, recomendó llevar una botella de agua con hielos a las actividades al aire libre, como las idas a la playa.

Efectos del alcohol, té, café y bebidas azucaradas

Otra de las recomendaciones de la directora de UCM es no ingerir bebidas alcohólicas, ya que “generan deshidratación y alteración de consciencia”, que puede perjudicar a una persona que comience a sentir los síntomas de un golpe de calor.

Mieres desaconsejó el consumo de café, té y bebidas azucaradas, porque “generan deshidratación a través de la orina”. “Lo mejor que podemos usar para hidratarnos es agua”, expresó.

Cómo vestirse

Durante los días de calor, la doctora recomienda usar ropa con “telas respirables”, como dryfit, más que de “nylon”. Es importante permitir que el cuerpo sude, ya que “la forma de perder temperatura de nuestro cuerpo es a través del sudor”. “Tenemos que estar vestidos con ropa que lo permita”, resaltó.

Además, lo ideal es vestirse con colores claros y utilizar ropa holgada, que permita la buena circulación de aire entre la piel y la ropa. Para estar protegidas, las personas deberán utilizar gorro —el sombrero de ala ancha es ideal—, lentes de sol y protector solar para “prevenir las quemaduras de sol”.

“Nosotros perdemos más temperatura y nos podemos llegar a deshidratar por una quemadura solar”, agregó.

Buscar ambientes frescos

Para las personas que trabajan al aire libre o eligen pasar sus días en la playa, la médica sugirió “buscar sombra” y llevar una sombrilla —si es con filtro, mejor—.

Para quienes trabajen bajo sol, recomendó “tratar de buscar ambientes frescos y tener pausas, que son de hidratación”. “No hacer períodos prolongados de tres, cuatro horas trabajando sin haber parado algunos minutos a tomar agua”, sugirió.

“No estoy diciendo de parar y tomarse un descanso, sino parar, buscar una sombra, sacarse un poco el gorro, mojarse un poco la cabeza, tomar un poco de agua, para evitar que el cuerpo suba la temperatura”, especificó.

Cómo alimentarse

Durante los días de calor, la médica sugirió “comer liviano”. “Aunque comamos algo frío, la actividad metabólica de nuestro cuerpo, que está vinculada a procesar todos los alimentos, genera calor interno; es una fuente de generación de calor”, explicó.

De este modo, la doctora sugirió “fraccionar” la alimentación, consumir comidas frías, frutas, verduras, y evitar las “copiosas y calientes, como milanesas con papas fritas o pastas con salsas y tuco”.

“Viene con doble beneficio: si aprovechamos la suba de temperatura para hidratarnos y comer más sano, ayudamos a que nuestro cuerpo esté más saludable. Es la excusa para comer más sano”, agregó.

Deporte

La médica sugirió a las personas que no están acostumbradas a realizar ejercicio físico pero sí hacen deporte en verano que cumplan con estas recomendaciones porque son un perfil de “riesgo” para contraer un golpe de calor.