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Cómo presentar la declaración del IASS: estos son los tres pasos a seguir

La Dirección General Impositiva (DGI) inició la campaña personalizada para la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) correspondiente al ejercicio 2025, y compartió los tres pasos a seguir para completar el trámite.

La declaración puede completarse en línea. El proceso se resume en tres pasos clave que permiten revisar, confirmar y enviar la información en pocos minutos.

Paso 1: Acceso a la declaración en línea

El primer paso consiste en ingresar al sistema con la cédula de identidad y una clave personal. Aquellos contribuyentes que aún no dispongan de clave pueden gestionarla en redes de cobranza habilitadas en todo el país.

En caso de haberla olvidado, el sistema ofrece la opción “Olvidé mi clave”, que permite recuperarla mediante el correo electrónico previamente registrado. También es posible solicitar una nueva clave de forma presencial en los mismos puntos de cobranza.

Paso 2: Revisión de datos precargados

Una vez dentro de la plataforma, el sistema presenta información ya cargada automáticamente. Se recomienda verificar cuidadosamente los datos personales, así como los ingresos y retenciones correspondientes al período declarado.

Además, en el apartado de créditos por arrendamientos, el usuario puede revisar o ingresar la información vinculada a alquileres, incluyendo el monto anual, los datos del inmueble y del arrendador.

Paso 3: Confirmación y envío de la declaración

Si toda la información es correcta, el contribuyente puede confirmar la declaración desde la sección “Liquidación” y proceder a su envío a la DGI.

En caso de que el resultado arroje un saldo a pagar, el sistema permite generar boletos de pago y elegir la cantidad de cuotas. El pago puede realizarse en línea o en redes de cobranza, indicando la cédula de identidad.

Si, por el contrario, corresponde una devolución, el estado puede consultarse en la sección “Consulta de Devoluciones” o mediante WhatsApp. Una vez disponible, el cobro podrá efectuarse en bancos o redes de cobranza.

Finalmente, si se detectan observaciones en la declaración, la DGI notificará al contribuyente a través de correo electrónico o mensaje de texto, indicando los pasos a seguir.

Este procedimiento digital busca simplificar los trámites y reducir tiempos, permitiendo a los usuarios cumplir con sus obligaciones de manera más eficiente y segura.