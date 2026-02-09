Como en el cine: espectacular asalto a blindados asombra a Italia

Un comando asaltó dos furgones blindados en la mañana del
lunes en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi,
en el sur de Italia, en una espectacular operación en la que cortaron la
carretera con coches y una furgoneta que incendiaron y después se dieron a las
fuga tras un tiroteo con los Carabineros.
Posteriormente dos personas, presuntos miembros de la banda, fueron arrestadas por Carabineros mientras que otros miembros del comando se encuentran huidos, según los medios italianos.
El ataque fue presenciado por decenas de conductores que se encontraban recorriendo la carretera y quedaron atrapados en medio del ataque al vehículo blindado.
Según las primeras reconstrucciones, los delincuentes embistieron e incendiaron una camioneta y un camión para bloquear el paso a las fuerzas del orden, y detuvieron a los dos furgones blindados que viajaban juntas haciéndose pasar por agentes del orden con falsos coches de policía con luces azules intermitentes .
Una vez que detuvieron los vehículos varios miembros salieron vestidos de negro con metralletas y acribillaron a balazos un vehículo blindado y después volaron las puertas del vehículo pero se desconoce si consiguieron robar su contenido.
Una patrulla de los Carabineros llegó a la zona donde los persiguió, lo que desencadenó un tiroteo cerca de la localizad de Squinzano, pero sin causar heridos y posteriormente dos de los asaltantes fueron localizados.
Las imágenes del lugar muestran vehículos en llamas, el vehículo blindado completamente destruido y una gran columna de humo.
La búsqueda de los miembros restantes del grupo, que podrían haber abandonado los primeros automóviles, está ahora en marcha con la ayuda de simpatizantes.
