Cómo cerró el dólar en noviembre tras la elección y la definición del cambio de gobierno

Montevideo Portal

El dólar cerró este viernes 29 de noviembre, tras las elecciones nacionales y la definición del próximo gobierno, por encima de los $ 43.

Tras apreciarse $ 1,51 (3,62%) en el mes y $ 4,14 (10,6%) en lo que va del año, la divisa norteamericana cerró el penúltimo mes del año en $ 43,158, según la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

En el mercado mayorista las operaciones fueron por US$ 46 millones. El día posterior a la elección nacional, la operativa había sido el lunes de US$ 81,5 millones, el martes de US$ 68,5 millones, el miércoles de 66,3 mllones y el jueves por US$ 46,5 millones.

Por su parte, en la pizarra del Banco República (BROU), la divisa norteamericana se ofrecía este viernes a $ 41,90 a la compra y $ 44,40 a la venta. En Brasil, mientras tanto, el valor del dólar se ubicaba por encima de los 5,97 reales en la tarde de este viernes.

