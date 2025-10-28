Judiciales

Cómo avanza la investigación sobre la denuncia de adolescente de 14 años que fue violada

La Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación brinda “apoyo y contención” a la adolescente de 14 años que denunció haber sido violada en el Prado en la noche del pasado domingo 26 de octubre y a su familia.

La investigación está a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales Verónica Bujarín, quien reúne evidencias para encontrar al agresor. Después del crimen, el padre de la adolescente realizó un “arresto ciudadano”, en el que llevó a un hombre a la seccional 8 de Sayago y Prado Norte, donde declaró, según confirmaron fuentes policiales a Montevideo Portal.

Se trata del único indagado por la causa, quien fue liberado debido a que la fiscal no reunió información suficiente como para acusarlo ante la Justicia, informó El Observador. La Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno dispuso “diligencias urgentes” para esta investigación.

El hecho se dio sobre las 21:00, cuando la víctima caminaba junto a su novio en las inmediaciones del lago del Prado y fue abordada por el delincuente, que amenazó a los dos con un arma de fuego. Luego de abusar sexualmente de la menor, le robó sus pertenencias.

La Policía espera por la declaración del novio, quien está en estado de shock. La adolescente se encuentra internada en un centro de salud.