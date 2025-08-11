Comité del MSP analizará muerte de niño que cayó de Gusano Manzana: ¿qué implica?

Locales

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este lunes que el fallecimiento del niño de dos años que se había accidentado en el Gusano Manzana del Parque Rodó será analizado por una comisión especializada.

Según establece el decreto n° 340/006, publicado en setiembre de 2006, ante el fallecimiento de niños menores a 15 años, el Comité de Mortalidad Infantil se encarga de monitorear cada caso en pos de la disminución de la mortalidad infantil mediante “un mecanismo de vigilancia para la detección y análisis”.

Dicho comité está integrado por un representante de la Dirección General de la Salud del MSP, el director del Programa de la Niñez del mismo ministerio, un profesor titular de clínica pediátrica designado por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el director del Servicio de Información Poblacional y un secretario administrativo designado por dicho ministerio.

Asimismo, desde la comisión se analizará “el flujo y calidad de la información” del caso, así como también se realizará una “investigación clínica”.

El fallecimiento fue constatado por personal de la Jefatura de Policía de Canelones, dijeron los consultados. El niño estaba en su casa de Colinas de Solymar, donde fue encontrado inconsciente.

El menor había sido internado en CTI tras sufrir un traumatismo de cráneo, luego de caer del juego al cual había subido con su padre. Fue dado de alta a fines de julio.