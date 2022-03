Comisionado parlamentario aclaró que es “inexacto” decir que está en contra de la LUC

Locales

El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit aclaró que es “inexacto” que él esté a favor del sí de cara al referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Petit hizo referencia a que durante el desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, lo incluyeron “en la lista de las personas y organizaciones que, en el Parlamento, al discutirse la ley en cuestión, se expresaron ´en contra de los 135 artículos que se quieren derogar´”.

El comisionado parlamentario comentó en un hilo de Twitter que sí participó de las comisiones que discutieron el proyecto de LUC, “realizando aportes para varios de los textos referidos a mi mandato penitenciario”.

“Eso incluyó observaciones y recomendaciones de cambios para varios artículos y también señalamientos positivos, como la creación del Consejo de Política Criminal. Además, me reuní varias veces, en Diputados y en el Senado, con legisladores del oficialismo y de la oposición ahondando sobre mi parecer en estos temas e impulsando ajustes”, agregó.

Petit sostuvo: “de mi posición contraria a varios artículos o favorable a otros, no es correcto extrapolar ni que estoy en contra ni que estoy a favor de la totalidad de la referida ley ni del referéndum contra ella”.

“Dada la naturaleza parlamentaria de mi actual función, y las normas legales y éticas que la encuadran, deliberadamente no he participado de modo alguno en el debate actual. Ni sobre los textos legales ni sobre la pertinencia o no del recurso de referéndum planteado”, añadió.

Por último, Petit señaló que no le agrada “hacer esta aclaración”, pero la realizó “para que quede claro el ángulo desde el cual” asume “el rol de promoción de los derechos humanos en la oficina” de la que está a cargo.

