Comisión por el sí denunció uso de dineros públicos para hacer campaña a favor de la LUC

El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, brindó una rueda de prensa este lunes luego de que la Comisión Nacional Pro-Referéndum se reúna para hacer un balance de lo que fue la campaña por el sí hasta hoy. En tal sentido, aseguraron que vieron un “gran avance” en la campaña por parte de sus comisiones departamentales y territoriales.

Sin embargo, el integrante de la comisión por el sí lamentó que el gobierno esté “usando la plata de todos los uruguayos para hacer la campaña desde el propio Estado”. “Quiso salir de la zona de confort diciendo que esto era una ley buena, justa y popular, pero no tiene otro argumento que decir que mentimos por lo cual sigue en esa lógica de no querer debatir con argumentos el contenido de la Ley de Urgente Consideración (LUC) para que la ciudadanía pueda entender con conocimiento de causa y definir su voto hacia el 27 de marzo”, indicó.

En tanto, Olivera resaltó la presencia del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en los diversos actos por el no y dijo que se lo estuvo viendo insistiendo en la idea de la “mentira”. “Hemos visto cómo han circulado por el país con plata de todos los uruguayos y uruguayas haciendo campaña electoral a favor del no y eso nos parece que no es justo en un sistema democrático donde muchas veces se nos ha prohibido a nosotros algunos recursos que hubiesen posibilitado definir más nuestros planteos y nuestros postulados”, criticó.

“Por lo tanto, una campaña que va en crecimiento, desde la comisión estamos muy confiados y vemos cómo va creciendo a nivel del territorio en distintos departamentos. Esta semana estamos cerrando una recorrida nacional muy importante y ya proyectando lo que van a ser los próximos 15 días”, agregó.

Además, Olivera anunció el lanzamiento de la comisión el próximo 23 de marzo en una actividad que se desarrollará en el Palacio Legislativo donde se hará una presentación de varias personalidades que están a favor del sí, que no solo contará con artistas, sino también con hombres de la ciencia.

“La posibilidad concreta que vamos a estar realizando el próximo 12 de marzo en el Estadio Centenario, donde vamos a llenar la Olímpica en una actividad cultural por el sí, la presencia en actividades masivas en lo que tienen que ver con manifestaciones culturales de carnaval, tanto en Melo como en Artigas, y actividades deportivas como lo es las Rutas de América, van a pautar esa lógica que hemos impuesto de tratar de informar a la ciudadanía en un mano a mano donde no se escapa a ningún debate que enriquece a la población”, añadió.

Finalmente, sobre el ofrecimiento de la cadena nacional por parte del Poder Ejecutivo, el dirigente sindical respondió que actualmente lo están analizando, pero que hasta el momento no recibieron “ninguna comunicación oficial”, aunque comunicó que sí está en la agenda que están manejando.

“Esperemos que desde el gobierno se nos planteen las condiciones, tanto técnicas como políticas para ello, no recibimos nada aún. También vamos a tratar de hacer gestiones ante Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) por los minutos de publicidad en los medios de comunicación masiva porque lo que estamos viendo es un tratamiento muy desigual en torno al tema, de cómo se cubre una campaña y la otra, y nos parece que la mejor forma de contribuir a la democracia y al entendimiento ciudadano es que ambas opciones tengamos las mismas posibilidades”, concluyó.

