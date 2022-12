Comisión del FA recomendó votar “una veintena” de artículos de la reforma jubilatoria

Política

Montevideo Portal

El exministro de Trabajo y Seguridad Social, experto que participó en los inicios de la comisión que trabajó en la reforma de la seguridad social, Ernesto Murro, estuvo este lunes en la Mesa Política del Frente Amplio, que recibió a los especialistas en la materia para intercambiar por la reforma jubilatoria que presentó el gobierno ante el Parlamento.

Según contó Murro, la comisión técnica-política del Frente Amplio presentó un informe en acuerdo sobre la reforma. En ese sentido, a nivel general, el documento señala que es un proyecto que “no se puede acompañar” y Murro adjudicó que las razones son “varias”.

“En primer lugar, por ese aumento de edad al barrer para la gente. Acá se pone como edad normal 65 años y el gobierno sabe, porque hay estudios que se han hecho en Uruguay —que no los hicimos nosotros—, que muestran que a los 65 años la mitad de la población del Uruguay no va a llegar a juntar 30 años de trabajo para jubilarse. Por tanto, no se puede poner un objetivo, una condición, un requisito, que se sabe que la mitad de la gente no lo va a poder cumplir”, indicó.

En este sentido, Murro opinó que esta situación es aún peor para las mujeres, para los trabajadores precarios, para la gente del interior, para la gente de cuenta propia y para los más pobres. “Ese es un argumento muy fuerte”, consideró.

Destacó también lo que significa aplicar el régimen mixto con AFAPS a todas las cajas en forma obligatoria. “Un régimen que consideramos peor y que se hace obligatorio. Se le restringe la posibilidad a la gente de elegir si se afilia o no se afilia, a cualquier salario”, expresó.

Otro punto de discordancia radica en las prestaciones de discapacidad. Murro dijo que hay estudios del Banco de Previsión Social, presentados en 2019, que muestran que las personas con discapacidad laboral viven en promedio cinco o seis años menos. “Ahora bien, a esas personas se les aumentan los requisitos, se les rebajan los derechos que van a tener y, además, si esas personas pueden acceder a una jubilación común primero se les va a dar una jubilación común y no la jubilación por incapacidad que les correspondería”, aseguró.

Murro apuntó contra estas cuestiones generales, pero reconoció que la comisión técnica recomendó la posibilidad de acompañar una “veintena de artículos” que están en la reforma, que serán votados o no luego del análisis que haga la bancada de parlamentarios y la dirección del FA.

“El FA va a votar en general en contra al proyecto. Nosotros hemos presentado hoy un documento donde proponemos que una veintena de artículos [puedan ser acompañados], que pueden generar mejoras para la gente. Que dentro de esa veintena de artículos, algunos de ellos puedan aprobarse porque significan mejoras para la gente”, señaló.

“Hay un artículo que fue algo que se creó en una ley nuestra del 2008, que fue conocido como el año por hijo para las madres trabajadoras. Ahora se propone que ese año por hijo se pueda extender a otras cajas y se propone que se den dos años en casos de hijo con discapacidad severa, manteniendo el tope del beneficio de cinco años. Y se plantea repartirlo en caso de que haya acuerdo entre ambos”, ejemplificó.

Finalmente, dijo que hay otros artículos que apuntan a la flexibilidad en cuanto a los ingresos familiares para obtener una pensión por discapacidad y, en esa línea, dijo, es que se recomienda acompañarlos.

No obstante, el exministro de Trabajo remarcó que son apenas unos 20 artículos dentro de un proyecto de ley que tiene 330.

Montevideo Portal