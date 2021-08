Comisión Investigadora de Denuncias de OVNI aclara que “posibles sucesos no son reales”

Locales

La Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni), creada en 1979 con el objetivo de complementar las tareas del Control de Tránsito Aéreo debido a las reiteradas denuncias por parte de la población de nuestro país en distintas localidades del país sobre el avistamiento de OVNI, publicó este viernes un comunicado de prensa "ante múltiples consultas (...) sobre videos divulgados por distintos medios de comunicación, relacionados con avistamientos de OVNI, aeronaves de EE.UU. y personal científico de ese país en la zona Parque del Jagüel en el departamento de Maldonado el día jueves 12 de agosto".

"Después de investigadas las evidencias y analizados los posibles sucesos", Cridovni, que pertenece a la Fuerza Aérea, concluye que "no son reales".

Las denuncias se presentaron ante una campaña de expectativa de America Rockstars, el festival de inspiración, emprendedurismo y networking para jóvenes de Latinoamérica, producido por America Business.

La campaña de expectativa está integrada por tres videos que se viralizaron este jueves. En dos, personas registran con sus celulares OVNI, mientras que en el tercero el periodista Aureliano "Nano" Folle, cronista de Subrayado especializado en noticias policiales y judiciales, se refiere al tema mirando a la cámara, con la estética, la música característica y en la escenografía del informativo de canal 10.

"Amigos, bienvenidos a este flash informativo de Subrayado. Los convocamos para informarles que hay insistentes versiones del avistamiento de Objetos Voladores No Identificados esta madrugada en el departamento de Maldonado. Hay versiones no oficiales de la presencia de científicos norteamericanos en el departamento, y también de investigadores de la agencia aeroespacial internacional. Hay enorme hermetismo sobre esto ya que son varias las versiones y no hay mucha claridad en la información. Lo que sí podemos decir y es de último momento es que aviones cazas no uruguayos rodean el espacio aéreo del Jagüel, donde algo habría allí que no se está sabiendo muy bien todavía de qué se trata. Vamos a ampliar esta importante noticia apenas tengamos información", dice el periodista en el video difundido, que generó las "múltiples consultas" y la posterior aclaración de Cridovni.

