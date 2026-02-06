Locales

Comienzan obras en la calle Yaguarón: en qué horario será y cómo afecta la movilidad

La Intendencia de Montevideo (IM) iniciará el lunes 9 de febrero una obra de mejora vial en la calle Yaguarón, en el tramo comprendido entre La Paz y la avenida 18 de Julio.

La mayor parte de las tareas se realizará en horario nocturno, entre las 21:00 y las 6:00, mientras que durante el día la calle permanecerá habilitada al tránsito, aunque con restricción de estacionamiento para facilitar el avance de las obras.

Los trabajos, que tendrán una duración estimada de un mes, serán financiados con fondos propios de la comuna, con una inversión de $29.509.245.

El proyecto se desarrollará en dos etapas de 15 días cada una.

La primera abarca el tramo entre La Paz y avenida Uruguay, incluyendo la intersección con Cerro Largo.

La segunda irá desde avenida Uruguay hasta avenida 18 de Julio, incorporando el cruce con Colonia.

Durante los turnos nocturnos se implementarán desvíos de transporte, afectando especialmente a las líneas 149 y 522, que modificarán temporalmente su recorrido. También se dispondrán paradas provisorias para mantener el servicio.

Los vecinos y comercios recibirán avisos previos, protectores auditivos y se procurará minimizar los ruidos durante la ejecución de los trabajos.

