Comienzan los trabajos de los guardavidas en las playas de Maldonado: en qué fecha

La brigada de aproximadamente 320 guardavidas realizó este domingo las pruebas de suficiencia en la previa de la temporada que comenzará a partir de este viernes 14 de noviembre con trabajos durante los fines de semana, y desde el 1° de diciembre hasta el 5 de abril del próximo año con trabajos diarios.
Según detalló Marcelo Simoncelli, supervisor de los Guardavidas, en la prueba “primero se corren 800 metros y después se ingresa al agua y se nadan 600 con un circuito que está delimitado por las boyas”.
Más allá de esto, el jerarca explicó que los trabajos continuarán en esta semana previa. “Ya mañana hay que empezar a entrenar de vuelta en diferentes lugares de la costa”, señaló. Puntualmente, los trabajos son en Piriápolis, en la Playa Mansa de Punta del Este, en La Brava y en Manantiales.
Puntualmente, Simoncelli explicó que “las playas más peligrosas son las de la Brava, La Barra, Manantiales y José Ignacio”, por contar con mayor presencia de olas.
“Cabe destacar que en cualquier playa puede suceder algún accidente, siempre recomendamos que tomen conciencia”, explicó, y recomendó que los bañistas lo hagan “lo más cerca posible” de las garitas instaladas.
