Comerciante frustró intento de rapiña en El Pinar: ahuyentó delincuentes con una escalera

Policiales

Montevideo Portal

La dueña de un almacén ubicado en ruta Interbalnearia y Pérez Butler, en el balneario El Pinar, logró frustrar un intento de rapiña llevado adelante por dos delincuentes encapuchados en la mañana de este miércoles.

Los malhechores ingresaron al lugar con sus rostros cubiertos —uno de ellos estaba armado con una escopeta recortada— y amenazaron a las dos personas que estaban presentes.

En ese momento, la mujer corrió una estantería con productos para enfrentarse con ambos. A uno de ellos lo golpeó en la cara con una bolsa y luego se trabó en lucha con el otro, defendiéndose con una escalera de metal.

De esa manera, utilizando el objeto metálico como “escudo”, logró que los delincuentes salieran huyendo del lugar y se subieran a la moto en la que habían arribado.

En diálogo con Canal 4, la comerciante señaló que el hombre que estaba armado amagó con disparar dos veces. “Venía del fondo, distraída, y de repente me tira un bolso, me pide todo lo que tengo y yo no tenía. Ahí fue que perdí la consciencia y empecé a pelear con ellos”, relató.

Además, contó que no es la primera vez que intentan rapiñarla. “Tengo una escalera mecánica ahí que los corre [risa]. Fue horrible; en el momento no me di cuenta porque no pude ver nada de nada. Gracias a Dios estoy bien”, agregó.

A escalerazos: comerciante de El Pinar resistió rapiña y ahuyentó a los ladrones a golpes. “Perdí la conciencia y empecé a pelear con él”, dijo la mujer, a quien amenazaron con una escopeta de caño recortado. pic.twitter.com/a2MikogvDU — Telenoche (@TelenocheUy) July 16, 2025

Montevideo Portal