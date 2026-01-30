Locales

Comenzó un paro de dos días en el puerto de Montevideo: por qué y qué servicios afecta

Montevideo Portal

Los trabajadores del puerto de Montevideo cumplen un paro de actividades que comenzó en la noche de este jueves y se extenderá hasta el sábado por la noche, como parte de un conflicto en el marco de las negociaciones por el convenio colectivo de trabajo y los Consejos de Salarios.

La medida, definida por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), se desarrollará en dos etapas: desde las 23:00 horas del jueves, se paralizan las labores en los depósitos portuarios y extraportuarios por 24 horas.

A partir de las 23:00 horas del viernes, y también por 24 horas, se realiza la paralización de operadores y terminales del puerto capitalino.

Según el presidente del sindicato, Álvaro Reynaldo, el paro fue resuelto debido a la falta de avances en las negociaciones con las empresas en el Consejo de Salarios, instancia tripartita en la que participan representantes sindicales, patronales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Estamos muy lejos. Estamos pidiendo estabilidad laboral de 13 jornales asegurados, que no implica una estabilidad económica, sino de seguridad social. Hay trabajadores contratados y despedidos el mismo día”, señaló en diálogo con Subrayado (Canal 10).

El sindicato sostiene que esta estabilidad no se logra con las condiciones actuales acordadas en negociaciones anteriores, y que la falta de un compromiso empresarial en este sentido obliga a tomar medidas de fuerza para presionar por avances concretos.

Montevideo Portal