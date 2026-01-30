Comenzó un paro de dos días en el puerto de Montevideo: por qué y qué servicios afecta

Montevideo Portal
Los trabajadores del puerto de Montevideo cumplen un paro de actividades que comenzó en la noche de este jueves y se extenderá hasta el sábado por la noche, como parte de un conflicto en el marco de las negociaciones por el convenio colectivo de trabajo y los Consejos de Salarios.
La medida, definida por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), se desarrollará en dos etapas: desde las 23:00 horas del jueves, se paralizan las labores en los depósitos portuarios y extraportuarios por 24 horas.
A partir de las 23:00 horas del viernes, y también por 24 horas, se realiza la paralización de operadores y terminales del puerto capitalino.
Según el presidente del sindicato, Álvaro Reynaldo, el paro fue resuelto debido a la falta de avances en las negociaciones con las empresas en el Consejo de Salarios, instancia tripartita en la que participan representantes sindicales, patronales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
“Estamos muy lejos. Estamos pidiendo estabilidad laboral de 13 jornales asegurados, que no implica una estabilidad económica, sino de seguridad social. Hay trabajadores contratados y despedidos el mismo día”, señaló en diálogo con Subrayado (Canal 10).
El sindicato sostiene que esta estabilidad no se logra con las condiciones actuales acordadas en negociaciones anteriores, y que la falta de un compromiso empresarial en este sentido obliga a tomar medidas de fuerza para presionar por avances concretos.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]