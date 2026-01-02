Locales

Comenzaron a funcionar este viernes los puntos de hidratación del Mides: dónde están

Montevideo Portal

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció que, a partir de este viernes, comenzaron a funcionar distintos puntos de hidratación en Montevideo.

En el marco del Programa de Atención a Personas en Situación de Calle, la cartera dio anuncio a través de una publicación en la red social X a las ubicaciones donde estarán los puntos.

Las estaciones de hidratación estarán ubicadas en distintos puntos de la capital:

Cerro: Estadio Luis Tróccoli

La Teja: Carlos María Ramírez 590

Barrio Sur: Zelmar Michelini 1186

Centro: Mercedes 925, Rondeau 1494 y Durazno 1328

Ciudad Vieja: Paysandú 929

Cordón: Juan Antonio Rodríguez 1389 y Requena 1325

Aguada: Enrique Comte y Rique 1287 y San Fructuoso 1019

Arroyo Seco: Agraciada 2825 y Agraciada 2820

Atahualpa: Millán 3386

Prado: Caiguá 1337

Parque Batlle: Cómodoro Coe 3663

Piedras Blancas: Azotea de Lima 4298

Unión: Bulevar Batlle y Ordoñez 2365

Flor de Maroñas: Justino Jiménez de Arechaga 3112

Colón: Lanús 5672, Mac Coll 1922 y Hudson 5418

Montevideo Portal