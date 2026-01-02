Comenzaron a funcionar este viernes los puntos de hidratación del Mides: dónde están

Montevideo Portal
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció que, a partir de este viernes, comenzaron a funcionar distintos puntos de hidratación en Montevideo.
En el marco del Programa de Atención a Personas en Situación de Calle, la cartera dio anuncio a través de una publicación en la red social X a las ubicaciones donde estarán los puntos.
Las estaciones de hidratación estarán ubicadas en distintos puntos de la capital:
Cerro: Estadio Luis Tróccoli
La Teja: Carlos María Ramírez 590
Barrio Sur: Zelmar Michelini 1186
Centro: Mercedes 925, Rondeau 1494 y Durazno 1328
Ciudad Vieja: Paysandú 929
Cordón: Juan Antonio Rodríguez 1389 y Requena 1325
Aguada: Enrique Comte y Rique 1287 y San Fructuoso 1019
Arroyo Seco: Agraciada 2825 y Agraciada 2820
Atahualpa: Millán 3386
Prado: Caiguá 1337
Parque Batlle: Cómodoro Coe 3663
Piedras Blancas: Azotea de Lima 4298
Unión: Bulevar Batlle y Ordoñez 2365
Flor de Maroñas: Justino Jiménez de Arechaga 3112
Colón: Lanús 5672, Mac Coll 1922 y Hudson 5418
