Policiales

Comcar: investigan muerte de recluso que habría recibido una descarga eléctrica

Un presidiario alojado en la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar, falleció en la pasada jornada en circunstancias a establecer.

Desde Fam Pres, colectivo de apoyo a familias de personas privadas de libertad, se informó que el hecho ocurrió en la celda 14, del sector A2, del Módulo 3.

Allí, un fajinero —presidiarios afectados a labores de limpieza y que circulan fuera de las celdas— pidió ayuda a la guardia al notar que el preso parecía haber recibido una descarga eléctrica.

El interno, identificado como M.A.V.S, fue asistido en el lugar, pero no fue posible reanimarlo. El diagnóstico primario fue de paro cardíaco.