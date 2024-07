Colorados se oponen al aditivo de Cabildo en ley de medios y piden postergar la votación

Política

caLa bancada de Diputados del Partido Colorado solicitó a sus socios de la coalición y a los legisladores del Frente Amplio que se postergue el voto del proyecto de ley de medios en la cámara baja, según informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal.

El pedido radica en que los colorados quieren seguir discutiendo a la interna si votar o no la iniciativa tal como viene del Senado y en la reticencia de los legisladores del partido en aprobar el artículo 72, agregado por Cabildo Abierto en la cámara alta, que aboga por la “imparcialidad” de los medios de comunicación al informar sobre política.

“Lo que tenemos claro todos y es unánime es que el artículo 72 no lo compartimos; no queremos que esté allí. Las diferencias son sobre la forma de plantear la aprobación del proyecto, que más allá del artículo, se trabajó intensamente en el mismo”, dijo a Montevideo Portal la coordinadora de bancada colorada, la diputada María Eugenia Roselló.

Roselló señaló que entre los colorados hay “variedad de opiniones” sobre lo conveniente de votar o no el proyecto a la espera de que el presidente Luis Lacalle Pou vete el artículo. Los colorados se reunieron el lunes a la noche en el Palacio Legislativo, pero no llegaron a un acuerdo definitivo. “Queremos seguir discutiendo entre nosotros; por eso pedimos más tiempo”, dijo Roselló, argumentando el pedido de postergar la sesión que iba a tener lugar la semana próxima.

Fuentes del Gobierno confiaron a Montevideo Portal que el presidente está esperando que el asunto se dirima en el Parlamento, pero que en principio estaría dispuesto a vetar el artículo en cuestión.

El pedido formal de los colorados para postergar el tratamiento se realizará en la reunión de coordinación de Diputados este martes. La posición de Ciudadanos, agrupación que integra Roselló, es de esperar a que haya certeza de que el presidente vete el artículo planteado por Cabildo.

La pasada semana, el diputado colorado Conrado Rodríguez, de Renovación y Cambio, señaló a Primera Mañana (El Espectador) que “una vez aprobado” el proyecto, desde su partido pedirían al Poder Ejecutivo “que se vete ese artículo”.

Ante la repregunta de si los colorados votarían condicionados de que se garantice ese veto, Rodríguez respondió: “Yo creo que no hay que condicionar nada, porque aparte no me parece que corresponda. O sea, acá hay una decisión que tenemos que tomar nosotros, si aprobamos o rechazamos; y si aprobamos, sí podemos reclamar públicamente el veto del Poder Ejecutivo, y eso es lo que hay que hacer”.

“Si aprobamos es porque entendemos que no podemos seguir dilatando la discusión de esta ley de medios, que ya tiene más de 5 años de discusión y llevarlo a la órbita de la Asamblea General no nos parece que sea adecuado”, afirmó Rodríguez, que confirmó que en julio se votará el proyecto, tal como se acordó en la mesa de coordinación este martes.

Este lunes, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, defendió el aditivo hecho por su partido y criticó el rechazo de sus socios de la coalición.

“Me sorprende toda la reacción que ha generado un artículo que lo que dice es que toda la información política tiene que ser veraz; es lo que dice”, enfatizó Manini Ríos entrevistado en el programa Modo país (Canal 5).

Manini Ríos consideró que el texto legal “ni siquiera pone sanciones, ni establece tribunales ni nada por el estilo” a los medios que incumplan con la “imparcialidad”. “Dice: ‘La información política tiene que ser veraz, equilibrada, seria, responsable’. No entiendo cómo a alguien le puede molestar que diga eso. Parte de la base de lo que tiene que ser”, consideró.

“Que conste que estamos hablando de información política, no de opinión política. Si uno quiere opinar, puede opinar lo que quiere. Pero cuando informa, cuando dice: ‘Tal candidato hizo tal cosa’, hay que buscar que sea cierto”, explicó.

“Estamos en una situación de hipocresía, cinismo, se enfocan sobre el artículo 72 porque no quieren tocar otros aspectos de la ley. Tal vez sea eso”, criticó sobre la postura de los diputados del PC, sin mencionarlos.

El artículo en cuestión

El aditivo impulsado por Cabildo Abierto e incorporado en el proyecto de ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, en su artículo 72, señala: “Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, parlamentario, jurídico, académico y electoral”.

Y finaliza: “Quedan exceptuados de esta disposición los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República. En tal caso, debe quedar claramente identificada, sin ningún lugar a confusión, la entidad responsable del programa o espacio”.