Colorados ratifican rechazo a cambio presupuestal de IM observado por Tribunal de Cuentas

El proyecto fue aprobado con votos de ediles del Frente Amplio. El órgano de contralor dijo que modificaciones no cumplen la Constitución.

La bancada de ediles del Partido Colorado emitió un comunicado a raíz de la aprobación por parte de la Junta Departamental de Montevideo de la modificación presupuestal impulsada por la Intendencia. En el documento, los curules ratificaron su rechazo a la iniciativa votada por los ediles del Frente Amplio.

“No hemos votado dichas modificaciones presupuestales por entender que las observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR) son claras y contundentes”, expresaron los ediles Leonel Aguirre, Matías Barreto, Gustavo Facciola y Tulio Tartaglia.

Según indican, en su resolución 2665/2022 del 26 de octubre, el Tribunal de Cuentas observó el proyecto, apuntando que a pesar de que la iniciativa se presenta "de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”, varios cambios no se ajustan a lo establecido en algunos artículos de la Constitución de la República.

"La Intendencia previó para el ejercicio 2023, una asignación para la Junta Departamental de Montevideo, de $ 725:170.831 (a valores de diciembre de 2021), siendo este valor inferior a lo aprobado en el Presupuesto Quinquenal del Legislativo Comunal para el periodo 2021 - 2025 el que asciende a $ 783:332.481 anuales (a valores de 01/01/2021). Por lo señalado, no se cumple con lo establecido en el Articulo 273 Numeral 6) de la Constitución de la República", cita el comunicado la resolución del TCR.

“Con relación al déficit acumulado, el mismo ascendía a $3.418:636.802, de acuerdo al Dictamen de este Cuerpo para la Rendición de Cuentas al 31/12/2020, y el presentado por la Intendencia at 31/12/2021 asciende a $3.738:644.275 (aún no aprobado por este Cuerpo), en ambos casos sin incluir la Unidad Ejecutora de Saneamiento, Plan de Movilidad Urbana ni Fondo Capital. La Intendencia prevé un superávit en el período 2022 - 2025 de $ 1.798:112.021. El déficit acumulado no se encuentra financiado en el quinquenio, considerando el presente Proyecto, contraviniéndose en consecuencia lo dispuesto por el Artículo 225 de la Constitución de la República", señala el edicto del órgano de contralor.

Por otro lado, el Tribunal señala que: “El Artículo 51 del Proyecto faculta a la Intendencia a disponer de una partida mensual de hasta el 50% de Io asignado at Secretario General y a los Directores Generales de Departamento por el Artículo 183 del Decreto N° 22.229 ratificado por el Decreto N° 22.243, para compensar la especial dedicación del personal que actúa a las ordenes de los Directores de División. No se indican los montos a asignar a cada funcionario ni los requisitos exigibles, contraviniendo Io dispuesto por el Articulo 86 de la Constitución de la República, ya que ello debe estipularse en la norma presupuestal”.

La Junta aprobó la modificación este viernes. "De acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República, debido a que hubo observaciones que no fueron levantadas, la modificación presupuestal 2023 de la IM será remitida a la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras. Esta deberá expedirse en el término de cuarenta días. Pasado ese plazo sin pronunciamiento, el presupuesto quedará aprobado en forma definitiva y sin modificaciones", comunicó el legislativo departamental.

De ser aprobada por la Asamblea General, las modificaciones comenzarán a regir desde el 1º de enero de 2023.

