Colonización no reiteró la compra de la estancia María Dolores por US$ 32,5 millones

El Instituto Nacional de Colonización (INC) no reiteró el gasto de la compra de la estancia María Dolores por US$ 32,5 después de una reunión del directorio para votarla y de las observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR), informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes del organismo.

En ese sentido, el directorio del INC resolvió retrasar 10 días el análisis de las cuatro observaciones del TCR sobre la polémica estancia de más de 4.000 hectáreas en Florida.

El presidente del TCR, Francisco Gallinal, explicó cuáles fueron las cuatro observaciones realizadas, en un informe del organismo, a la compra de la estancia María Dolores por el INC, realizada en mayo de este año, por unos US$ 32,5 millones, fue para “desarrollar una colonia lechera de referencia nacional”.

“Hay un negocio de compra-venta de un establecimiento agropecuario entre dos particulares. Como ese establecimiento es apto para Colonización, antes de firmar la compra-venta tienen que ponerlo en conocimiento del Instituto de Colonización”, desarrolló el abogado, quien fue senador de la República por el Partido Nacional entre el año 2000 y el 2015.

El jerarca desarrolló qué implica el “derecho de preferencia” que tiene el INC y que ejerció en el caso de esta compra. “El Instituto dijo: ‘A ese precio lo compro yo y lo compró’”, indicó en diálogo con MVD Noticias.

Tras esto, amplió que “para realizar una operación de esas características, la ley le exige a Colonización cuatro votos conformes de los cinco que integran el Directorio”.

“En este caso solamente votaron tres integrantes del directorio”.

“A eso se suma que hay una prenda sobre el sistema de riego, que tiene un valor aproximado de US$ 3 millones, no se establecen los compromisos pactados sobre si el precio total comprende, o no, el sistema de riego. Y eso va a generar luego una discusión y una dificultad”, indicó acerca de la tercera observación.

En cuarto lugar, Gallinal afirmó que en el INC “no hay disponibilidad presupuestal”: “Cuando el instituto compró, no tenía el dinero suficiente como para hacer un desembolso de esas características, el monto que se desembolsa supera el presupuesto anual del Instituto de Colonización”.

Al final, “siguiendo los informes del departamento jurídico”, el TC decidió realizar esas cuatro observaciones. Luego de esto, detalló Gallinal, “se le notificó la resolución a Colonización, con todos los informes jurídicos”.

“Y ahí entra a actuar el sistema político”, adelantó.

En una primera instancia, el senador del Frente Amplio Aníbal Pereyra afirmó este viernes a Otra mañana que el INC reiteraría la compra en cuestión. El legislador frenteamplista sostuvo que el INC procederá como “en todos los organismos públicos cuando hay una intervención del TCR”. “A partir de ese informe, se procede o reiterando el gasto o dando lugar. En este caso, hay fundamentos sobrados para reiterar el gasto de los artículos observados y seguir con el procedimiento”, expresó el exintendente de Rocha.

Pereyra sostuvo que “desde el primer momento” en el que se anunció la adquisición de la estancia de más de 4.000 hectáreas por un valor de US$ 32,5 millones “se tomó una decisión con una intención política clara de desvirtuar la compra”.

Según el senador del Frente Amplio, la estancia María Dolores se enmarca “en las prioridades del gobierno, que es adquirir más tierras para poder seguir desarrollando y fortalecer políticas que son necesarias para el país, fundamentalmente en la lechería, porque es un organismo importante para desarrollar el medio rural.”

El exintendente rochense apuntó contra la oposición y sostuvo que “instaló argumentos”, como que Eduardo Viera no podía presidir el INC. “Los informes jurídicos reafirmaron que ser colono no generaba dificultades de lo que significaba la decisión tomada en cuanto a la compra; ahora el TCR, y a partir de esa decisión, hay estas afirmaciones”, expresó.