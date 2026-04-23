Colonia recuperó más del 90% de las palmeras afectadas por el picudo rojo: los detalles

Montevideo Portal

La Intendencia de Colonia informó que logró resultados superiores al 90% de efectividad en el tratamiento contra la plaga del picudo rojo, una de las principales amenazas para la mayoría de las especies de palmeras que están presentes en el país.

Según datos difundidos por las autoridades en una rueda de prensa en las últimas horas, las palmeras que recibieron el tratamiento muestran niveles de efectividad prácticamente totales, lo que representa un avance importante en el control de esta plaga.

La directora de Paseos Públicos, Andrea Maddalena, señaló que la tarea se viene desarrollando desde hace tiempo, con un enfoque de continuidad que incluye varias etapas de aplicación. El foco principal ha estado en los espacios públicos —como plazas y parques—, donde se concentra buena parte del arbolado ornamental del departamento.

El método aplicado combina distintas técnicas: endoterapia en una primera fase (inyección directa en la palmera) y control biológico mediante inoculación de hongos, resultado de investigaciones científicas. Este enfoque apunta a ser preventivo y ambientalmente amigable; evita el uso intensivo de químicos y reduce el impacto sobre otros organismos.

El plan ya se aplicó en 822 palmeras, principalmente de la especie Phoenix canariensis. La zona más afectada es el este del departamento, aunque la intendencia remarcó que su competencia se limita a espacios públicos, mientras que en rutas nacionales o predios privados la responsabilidad recae en otros organismos o en los propietarios.

El proceso se desarrolla, en general, en tres etapas: se realizó una primera aplicación en diciembre; una segunda, que culminó hace pocas semanas —aprovechando condiciones de mayor humedad ambiental—, y una tercera para completar el ciclo de control.

En su página web, la comuna coloniense ofrece un mapa de monitoreo de la situación de cada una de las palmeras tratadas en tiempo real. De las 822 que recibieron el procedimiento, 761 tienen actualmente una sanidad “buena”, mientras que hay siete “afectadas” y otras 54 fueron declaradas “irrecuperables”.

Las palmeras que recibieron tratamiento están distribuidas en el departamento de la siguiente manera: 596 en Colonia del Sacramento, 64 en Colonia Valdense, 54 en Carmelo, 30 en Santa Ana, 19 en Miguelete, 18 en Nueva Helvecia, 17 en Nueva Palmira, 13 en Cardona, 10 en Juan Lacaze y 3 en Tarariras.