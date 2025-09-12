Policiales

Colonia: mantienen cadáver en finca por más de dos meses para seguir cobrando jubilación

La Jefatura de Policía de Colonia investiga un macabro hallazgo ocurrido en la localidad de Juan Lacaze.

Según informara el medio local Juan Lacaze Noticias, el hecho se produjo en una finca sita en las calles Guyunusa, entre Zapicán y Abayubá.

Allí los agentes encontraron el cuerpo descompuesto de un anciano. De acuerdo con el citado medio, la viuda y el hijo del fallecido habrían convivido dos meses con los restos, y no reportaron el deceso para seguir cobrando su jubilación.

Los agentes se vieron en la necesidad de forzar la puerta para ingresar a la finca. Ahora, se aguarda el resultado de las pericias para saber más sobre el caso, especialmente las causas del deceso.

El reporte añade que el hijo del difunto acumulaba denuncias por provocar molestias a las personas que circulaban por la zona.