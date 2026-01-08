Policiales

Colón: motociclista fue asesinado de un disparo en la cabeza para robarle el vehículo

Un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en la cabeza durante una rapiña ocurrida en la noche del miércoles en el cruce de la ruta 102 y Coronel Raíz, en el límite entre Abayubá y Colón. La víctima circulaba en una moto junto a su sobrino, de 21 años, quien resultó ileso.

Según informara el noticiero Subrayado, ambos se desplazaban en una moto Kawasaki negra de alta cilindrada, y minutos antes de las 23:00 horas se detuvieron ante el semáforo del mencionado cruce. En ese momento fueron interceptados por dos delincuentes que llegaron en otra motocicleta, armados y con cascos colocados.

Al advertir las intenciones de los recién llegados, el conductor intentó escapar acelerando el vehículo, pero uno de los atacantes efectuó un disparo que le dio en la cabeza. Tras el ataque, los delincuentes huyeron por la ruta 102, llevándose el vehículo de la víctima.

Personal policial acudió al lugar tras un llamado al servicio de emergencias y encontró al piloto tendido en el suelo y gravemente herido. Una ambulancia lo trasladó Hospital Policial, donde a las 01:40 horas se certificó su deceso.

Las autoridades periciaron la escena y ahora se llevan a cabo investigaciones para identificar y localizar a los criminales.