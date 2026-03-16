Policiales

Colón: hombre recibió cuatro puñaladas al defender a una mujer que era atacada por su ex

Un hombre de 30 años fue internado en estado grave luego de haber sido apuñalado en la noche del domingo en el barrio Colón, en un episodio vinculado a una situación de violencia doméstica.

Según informara el noticiero Subrayado, los hechos ocurrieron sobre las 23:00 horas, cuando un hombre de 27 años llegó hasta la zona de Calle H y Continuación Aparicio Saravia con la intención de agredir a su expareja.

De acuerdo con lo declarado por testigos, horas antes el mismo individuo había estado en el lugar y le había robado varias pertenencias a la mujer.

Cuando el agresor regresó, el primo de la mujer estaba en el lugar. Se trata de un hombre de 30 años con quien ya mantenía conflictos previos con el otro sujeto, vinculados al robo de una moto. Ambos comenzaron a forcejear y a golpearse hasta que el joven de 27 años empuñó un cuchillo y apuñaló a su oponente.

El herido fue trasladado en un taxi a una mutualista cercana, donde ingresó en estado grave con una herida de arma blanca en la cabeza y otras tres en el tórax, quedando ingresado en cuidados intensivos.

De acuerdo con el citado informe, la expareja del atacante se estaba alojando últimamente en la casa de otra mujer debido a antecedentes de violencia doméstica con su expareja, quien fue el autor de la agresión. Los hechos ocurrieron en esa vivienda.

Además, existían denuncias contra el hombre y medidas cautelares vigentes que había incumplido, motivo por el cual ya se encontraba requerido.

El agresor huyó y es buscado.