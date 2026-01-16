Colegio de Contadores reclama a DGI por fallas en el sistema “desde hace muchos meses”

Locales

Las reiteradas fallas en la plataforma web de la Dirección General Impositiva (DGI) encendieron las alarmas en el sector profesional y entre los contribuyentes, al punto de que el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) advirtió que estas dificultades técnicas podrían poner en riesgo el cumplimiento tributario de empresas y personas físicas.

Silvia Leal, presidenta del gremio, indicó que las fallas afectan el normal desarrollo de trámites esenciales como la presentación de declaraciones juradas, la gestión de pagos y otros procedimientos impositivos que hoy se realizan de manera digital, según consignó este viernes El País y confirmó Montevideo Portal en diálogo con la jerarca. En algunos casos estas interrupciones, que se vienen dando “desde hace muchos meses”, se dan incluso durante horarios laborales, lo que complica aún más la operativa cotidiana de los profesionales y sus clientes.

“Nosotros hemos sido pacientes con esto. Acá el problema básico es el tema de actualizaciones y servicios de mantenimiento que tienen que hacer, que los hacen dentro del horario de oficina”, reclamó Leal.

Leal subrayó que las interrupciones del servicio no solo afectan “directamente el normal ejercicio profesional”, sino que también “exponen a contribuyentes y profesionales a riesgos de incumplimientos formales y materiales que no les son imputables, con el consecuente impacto en plazos, y eventuales sanciones”.

Esta situación, remarcó, también afecta la confianza en los procesos digitales, concebidos en los últimos años para facilitar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En este contexto, el Cceau se propuso “ponerlo sobre la mesa” para conocimiento de la opinión pública, y Leal aseguró que ya se ha mencionado el tema ante las autoridades de gobierno. Según afirmó, la respuesta de DGI es que “hay una gran cantidad de datos que van circulando”, lo que causa la caída del sistema.

Así, el Colegio de Contadores reclamó medidas urgentes para asegurar la continuidad operativa de los sistemas digitales de la DGI y, en particular, la implementación de mecanismos de contingencia que permitan a los contribuyentes y profesionales cumplir con sus obligaciones cuando la indisponibilidad del sistema sea atribuible a fallas del propio servicio.

Asimismo, solicitó una comunicación oficial clara, oportuna y transparente sobre las incidencias, y que estos eventos sean considerados a la hora de fijar plazos y consecuencias administrativas, con el fin de evitar perjuicios injustificados.

Por su parte, DGI emitió un comunicado este mismo viernes 16 de enero en el que adelanta que habrá una interrupción en el normal funcionamiento del sistema el próximo martes 20, de 8:00 a 11:00. El organismo realizará “tareas de mantenimiento por mejoras en servicios informáticos”, por lo que “se verán afectados los servicios en línea, aplicaciones para entidades colaboradoras, servicios de factura electrónica y consultas tributarias y de trámites en call center”, informa en su página web, al tiempo que agradece la “comprensión por las molestias ocasionadas”.

Sin embargo, sobre este caso puntual, Leal consideró que “estas cosas se tienen que hacer fuera de horario”.

“Nuestra situación es complicada, porque manejás un tiempo de organización de tareas con tus colaboradores y no podés porque la página está caída”, concluyó la presidenta del Cceau.



Desde DGI indicaron a Montevideo Portal que, por el momento, no harían declaraciones sobre el tema, pero recalcaron que “se trabaja de forma continua en el mantenimiento y la mejora de los servicios”.

“En aquellos casos en que dichas tareas impliquen la suspensión de servicios, estas se planifican para períodos en los que se minimice el impacto en los usuarios, implementando las acciones de comunicación con la debida antelación, a efectos de informar a las partes involucradas y permitir la adopción de los recaudos operativos necesarios”, señalaron desde el organismo gubernamental. Asimismo, detallaron que se “realizan comunicaciones personalizadas con los actores directamente afectados por la interrupción del servicio”.

Además, el ente también contempla “medidas alternativas” —como el corrimiento de plazos— en “aquellas situaciones en las que la gravedad de la afectación del servicio así lo amerite”.

