Cole Allen imputado por intento de asesinato a Donald Trump: puede ir a perpetua

El hombre acusado del tiroteo en la cena de corresponsables de la Casa Blanca a la que asistió el presidente estadounidense Donald Trump fue procesado el lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.

Cole Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington.

De este modo, el sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de las acusaciones.

El profesor de 31 años residente en California fue imputado con tres cargos federales.

La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos judiciales.

Allen habría viajado desde Los Ángeles a Washington en tren y fue interceptado en el hotel Hilton, donde Trump, la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno participaban en la noche del sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

Con información de EFE y AFP.