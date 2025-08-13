Contenido creado por Julian Moreno
Colapsó techo de estadio en Argentina: Cuarteto de Nos iba a presentarse ahí este jueves

El hecho se dio este miércoles en Regatas, Corrientes, y no se reportaron heridos. La banda informó que el show cambiará de locación.

13.08.2025 19:40

Montevideo Portal

El estadio de básquetbol del Club Regatas, en Corrientes, sufrió un inesperado derrumbe sobre las 14 horas de este miércoles, informaron medios locales. Su techo de chapa colapsó, lo que provocó daños totales, a pocos días del comienzo de los entrenamientos de la institución de cara a la Liga Nacional.

Las imágenes muestran al estadio correntino con destrucciones totales, y con su estructura vencida. Por el momento, se desconoce el motivo del incidente.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró a Radio La Red Corrientes que se construirá un nuevo estadio. “Vamos a aprovechar para hacer un estadio nuevo, con estructuras metálicas reforzadas y todas las refacciones necesarias. Regatas es una institución símbolo de la ciudad y de la provincia, y vamos a hacer lo posible para que vuelva a funcionar lo antes posible”, recalcó.

El Cuarteto de Nos tenía programado un show este jueves en dicho escenario, pero, debido al derrumbe, no será posible hacerlo. En un comunicado, la banda de rock comunicó: “Debido al inesperado colapso del techo del Club Regatas, el show previsto para mañana, jueves 14 de agosto, deberá cambiar de locación. Por suerte, el accidente no dejó heridos”.

“Nuestro equipo se encuentra trabajando para que el show pueda suceder en las mejores condiciones para ustedes”, remarcaron. “En las próximas horas, les confirmaremos el nuevo lugar donde nos encontraremos”, concluye el aviso.

Foto: Cuarteto de Nos

