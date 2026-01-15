Coche argentino volcó en San José y sus ocupantes resultaron heridos

Policiales

Un coche ocupado por cuatro ciudadanos argentinos despistó y posteriormente volcó en el kilómetro 140 de la Ruta 3, a la altura de Chamizo en San José.

Según explicó Policía Caminera, por cuestiones desconocidas la conductora perdió el control del vehículo mientras conducía de sur a norte, y al volcar cruzó a la senda de circulación oeste.

Justamente, la mujer de 52 años resultó “politraumatizada grave” y debió ser trasladada al MSP del departamento maragato. En tanto, un joven de 18 años que también se encontraba en el vehículo resultó “politraumatizado” y sufrió un traumatismo encéfalo craneano, con pérdida de memoria, por lo que fue trasladado a la Asociación Médica de San José.

El segundo acompañante, un hombre de 83 años, también sufrió un politraumatismo, aunque en este caso más leve. De todas maneras, también fue trasladado por un particular al MSP de San José. Por último, una mujer de 75 años sufrió el mismo diagnóstico y fue trasladada al mismo lugar.

