Coalición para intendencias: en Salto “casi un hecho”, en Paysandú “un no” y varias dudas

Política

Por Federico Pereira

F_PereiraGarcia

Los 104 kilómetros que separan las ciudades de Salto y Paysandú representan una distancia mucho menor a la que separa a las voluntades electorales de los partidos de la coalición en los respectivos departamentos. Mientras que para blancos, colorados y cabildantes, en Salto se está muy cerca del acuerdo por un lema común para las elecciones departamentales, los miembros sanduceros de la coalición ven ese horizonte mucho más lejos.

Los antecedentes inmediatos muestran también dos escenarios distintos. En Salto, las elecciones pasadas las ganó Andrés Lima, al ser el candidato mayoritario del Frente Amplio, fuerza política que obtuvo el 40,5% de los votos en el departamento. El Partido Nacional, con Carlos Albisu a la cabeza de la interna, quedó segundo con 35,1%. El tercer puesto, con 19,5% fue para el Partido Colorado y la candidatura del exintendente Germán Coutinho.

Paysandú fue otra historia. Ahí el Partido Nacional, también compitiendo solo, sacó 47,7%, sacándole más de siete puntos al Frente Amplio; con esos números, Nicolás Olivera, ganador de una interna más pareja que la salteña, se convirtió en intendente. El Partido Colorado sacó 3,8% de los votos sanduceros.

En el caso de Salto, el acuerdo a nivel de la coalición parece ser clave para asegurar el gobierno departamental, al menos así lo ven en las filas de la coalición, donde tanto Albisu como el exintendente Coutinho han cultivado un alto perfil político en el departamento. Al sur del río Daymán, las visiones difieren más sobre lo fundamental de una alianza electoral para mantener el gobierno departamental en manos del oficialismo.

Las elecciones internas de junio condicionan a los políticos de la coalición, debido que al participar de ellas bajo un partido, se debe hacer bajo ese lema en todo el proceso electoral. No participando como candidato en las primarias, se puede ser postulante por cualquier partido en octubre y en las departamentales de mayo.

Los partidos están en los últimos dos meses para definición de nombres y lemas de cara a las internas, dado que el 31 de mayo vence el plazo para el registro de las hojas de votación para las internas.

Con sabor a naranja dulce

Para blancos y colorados, el acuerdo es “casi un hecho” en Salto. Así lo definieron en diálogo con Montevideo Portal tanto Marcelo Malaquina, cabeza de la Lista 1 del Partido Colorado y aspirante a la candidatura a la Intendencia, como el senador colorado Germán Coutinho, líder de Vamos Salto. A su postura se suma la de Pablo Iturralde, presidente del Directorio del Partido Nacional, quien señaló que “lo de Salto, es un hecho” y que lo más seguro es que el lema Coalición Republicana compita en ese departamento con un candidato de cada partido, uno blanco, uno colorado y uno cabildante.

El dirigente nacionalista indicó que en otros departamentos “la lógica es que si un partido duplicara a otro tendría derecho a poner dos candidatos”.

“En Montevideo no sabemos si eso queremos hacerlo; en Canelones el interés de los partidarios nuestros es si logran duplicar a Cabildo o a los colorados, quieren llevar dos candidatos”, dijo Iturralde, que señaló que eso es parte de las conversaciones que siguen teniendo los partidos de la coalición.

Carlos Albisu, futuro candidato a intendente por el Partido Nacional, sostuvo que está de acuerdo con lo que dijeron Iturralde y los colorados. Afirmó que ambos partidos, junto a Cabildo Abierto y el Partido Independiente, “llevan más de un año de reuniones” sobre el tema. “Estamos todos alineados a que se vaya hacia un lema de este tipo”, dijo el dirigente de Aire Fresco, que apuntó también la formación de tres candidatos de la coalición.

“En el Partido Nacional está un poco decidido que vamos a estar nosotros encabezando este sublema”, comentó el expresidente de la Comisión Técnico-Mixta de la central hidroeléctrica de Salto Grande, a la que renunció en septiembre en el marco de la polémica por las contrataciones directas en la entidad binacional.

Sobre el trabajo restante para que quede listo el acuerdo —la parte “más técnica” en materia electoral—, dijo: “Creo que va a ser una especie de copiar y pegar de lo que va a estar sucediendo en Montevideo, que ya ha tenido este tipo de experiencia, y en Canelones. Estamos negociando y viendo, pero [el acuerdo] es algo que ya está finiquitado desde fin de año; vamos a ir hacia eso”.

Coutinho expresó que “está casi todo pronto” para el acuerdo salteño, aunque dijo que “falta sentarse a ajustar detalles”, algo que, según auguró, comenzará en las próximas semanas. “El acuerdo ya está; falta ver los mecanismos, si son tres candidatos. Es una ingeniería complicada, porque hay que reservar nombres, hay que ver cuántos candidatos por partidos, si hay cruzamiento. Esa ingeniería es la que tiene que terminar de desarrollarse”, afirmó el exintendente salteño.

Consultado sobre si se presentará como candidato por su partido, respondió: “Nosotros estamos esperando que se termine de concretar todo esto para confirmar; sin coalición no vamos a presentar escenario departamental. Cuando se confirme, inmediatamente vamos a confirmar nuestra presencia. Sin coalición, al menos yo en lo personal, no voy a presentar ninguna instancia departamental”.

“Claramente la coalición es la seguridad en la victoria y el cambio; ir divididos de vuelta es nuevamente la derrota”, opinó Coutinho.

Malaquina, que ya anunció su candidatura a la intendencia, dio como un hecho el acuerdo y que haya tres candidatos, uno por partido. Ante el posible escenario de competencia con Coutinho, dijo: “La idea nuestra es que se defina [quién es candidato] ahora en junio, que el que gane, ya sea por los convencionales o el que gana por sublema, sea el candidato a intendente; pero son definiciones que no dependen de nosotros”.

“Solos no le gana nadie al Frente Amplio, ni de casualidad”, manifestó el dirigente de la Lista 1 al hablar de la importancia del lema común.

Según supo Montevideo Portal, dirigentes de Cabildo Abierto propondrán al diputado Rodrigo Albernaz que sea candidato a la Intendencia de Salto.

Sobre el acuerdo por el lema común, el legislador cabildante dijo que en las negociaciones entre los eventuales socios “se cumplió con las pautas” planteadas por su partido y que hubo un cambio positivo en la discusión. Así, tomando el punto actual de la conversación interpartidaria, Albernaz ve factible que Cabildo Abierto participe con uno de los tres candidatos de la Coalición Republicana. Sin embargo, matizó: “Está sujeto a la evolución de las relaciones de la coalición”.

“Tenemos que hacer lo posible para que la Coalición [en Salto] salga”, opinó Albernaz, y sostuvo que está supeditado al buen vínculo entre los “partidos tradicionales” y su partido.

¿Iracundos?

La situación en Paysandú es muy diferente y la posibilidad del uso del lema común es lejana, aunque se sigue en conversaciones entre los partidos para barajar la opción.

El diputado colorado Juan Carlos Moreno anunció el pasado 15 de marzo su candidatura a intendente, a pedido de Robert Silva y de otros integrantes de Crece. “Nosotros peleamos porque el lema republicano se haga realidad en el departamento. Estamos convencidos de la herramienta; de no ser así, seguramente el Partido Nacional no va a volver a la intendencia”, dijo.

“Hemos recibido un no muy grande de parte del intendente [Nicolás Olivera] y del presidente de la Departamental del Partido Nacional en Paysandú [Gerardo Muria]”, señaló Moreno. Además dijo que, según su interpretación, esa negativa parece ser definitiva. “La respuesta claramente es que no necesitan de los colorados ni de ningún otro partido para volver a ganar la intendencia. Nosotros sabemos que no es así”, agregó.

“Estamos en reuniones con Cabildo Abierto y el Partido Independiente para que podamos tener la opción en lo departamental para comparecer juntos en las próximas departamentales con el lema republicano”, comentó Moreno.

Sin embargo, Miguel Baccaro, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado en Paysandú, marcó diferencias con los dichos de Moreno. “No se está hablando con otros partidos, eso es mentira. Ahí el diputado le erró; que él esté hablando, por su lado, es un tema de él, no del Partido Colorado. El partido, institucionalmente, no está hablando con nadie”, afirmó.

El dirigente colorado aseguró que su partido “no ha tratado el tema” del lema común “formalmente en el Comité Ejecutivo” ni han “recibido ninguna llamada en calidad institucional como para tratar el tema”, aunque sí “ha habido debates internamente entre los distintos integrantes” para ver las posturas dentro del Partido Colorado.

“Yo no puedo responder en nombre de Olivera, si dijo un no rotundo o no dijo un no rotundo; nunca me senté a hablar con Olivera en calidad de secretario general. Esto es un tema más institucional que de dirigente a dirigente”, afirmó Baccaro, líder de Arriba Paysandú, sector que apoyaba la precandidatura de Tabaré Viera y que hoy respalda a Gabriel Gurméndez de cara a las internas

Iturralde también negó lo sostenido por Moreno sobre una negativa desde el Partido Nacional. “La información que yo tengo es que están conversando y que no hay un no rotundo. Olivera está conversando con los distintos sectores”, sostuvo.

Por su parte, Olivera, aspirante a la reelección como intendente, señaló que la discusión del lema común “está a nivel de las autoridades partidarias departamentales” luego que el Directorio del Partido Nacional pidiera la opinión a la comisión departamental nacionalista.

“Yo con la coalición estoy muy de acuerdo, hemos profesado con el ejemplo sin necesidad de acuerdos ninguna. Lo que sí no me parece es que en este momento estén dadas las condiciones para un lema aparte, un lema distinto, en donde se supone que todos tengamos que vedarnos de participar en la elección interna con nuestro nombre. Eso dejaría cientos de personas afuera de participar de una elección que entendemos muy importante, como es la interna”, dijo el intendente sanducero.

“En algunos lados capaz está más maduro, en otros capaz le falta. A mí me parece que hay maneras de que la coalición avance; en esta elección puntualmente, sin necesidad concreta de ir en un lema común. En primer lugar, tenemos la complicación de que, por ley electoral, usted no puede participar en la interna con su nombre en un lema y después participar en el resto del proceso en otro. Ni los que queremos ser candidatos a intendente, ni los que quieren ser candidatos a ediles, ni a diputados, ni nada”, aseveró Olivera.

“Me parece que sería demasiado, no estaría equilibrada la balanza me da la sensación. Es una opinión mía, esto lo tiene para resolver la gente de la Departamental”, agregó el jefe comunal.

El intendente planteó que en vez de acordar de la forma planteada, si fuera por él avanzaría “en un modelo de coalición que no necesariamente se exprese a través de un instrumento electoral distinto y ajeno a los partidos” que hoy integran los posibles candidatos.

“De lo que estoy en contra es de los arreglos de arriba para abajo; eso a mí no me va, no me completa. Porque cuando uno hace una coalición no es para ganar, ni para repartirse cargos, lo hace para gobernar bien, para que las cosas salgan; para eso se necesita voluntad de todas las partes. Si la voluntad está, nosotros vamos a encontrar la vuelta para que todos puedan participar con sus mejores hombres y mujeres, y con sus mejores ideas. Esa idea de arriba para abajo, ese dedazo que a veces nos quieren poner, esa idea de que ‘si esto no es así, no’, eso me rechina”, concluyó el intendente Olivera.

