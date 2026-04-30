Coalición analiza convocar al Senado a Oddone y Castillo por cambios en seguridad social
Los legisladores quieren dialogar con los jerarcas sobre el documento en el que se plantean modificaciones al sistema previsional.
Generando audio…
30.04.2026 14:06
Montevideo Portal
La bancada de senadores de la coalición republicana analiza la posibilidad de convocar al Parlamento al ministro de Trabajo, Juan Castillo, y al jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone.
Según supo Montevideo Portal con base en fuentes de la oposición, la posibilidad surgió en una de las reuniones en la que los partidos de la coalición republicana coordinan sus acciones. Hasta el momento, es un tema que está a consideración de los legisladores y que se tratará en los próximos días.
El objetivo de los senadores opositores es que los jerarcas se hagan presentes en el plenario de la Cámara de Senadores para que brinden explicaciones sobre el documento que divulgó el Ejecutivo una vez que finalizó el Diálogo Social.
La convocatoria al ministro Oddone es “más factible” que la comparecencia de Castillo, aunque aún resta definir las convocatorias, informaron fuentes blancas. Esto se debe a que, desde la oposición, también se pretende intercambiar con el jerarca del MEF sobre la actualidad económica del país.
El documento final del Diálogo Social sobre seguridad social, presentado el pasado miércoles, propone cambios sustanciales en dos de los componentes más sensibles del sistema previsional: la edad de retiro y el régimen de ahorro individual obligatorio.
Las recomendaciones apuntan a corregir desigualdades estructurales en el acceso a la jubilación, especialmente entre trabajadores de menores ingresos, y a rediseñar el funcionamiento del sistema de capitalización individual para mejorar su eficiencia y fortalecer el rol del Estado.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]