Coalición analiza convocar al Senado a Oddone y Castillo por cambios en seguridad social

Montevideo Portal

La bancada de senadores de la coalición republicana analiza la posibilidad de convocar al Parlamento al ministro de Trabajo, Juan Castillo, y al jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone.

Según supo Montevideo Portal con base en fuentes de la oposición, la posibilidad surgió en una de las reuniones en la que los partidos de la coalición republicana coordinan sus acciones. Hasta el momento, es un tema que está a consideración de los legisladores y que se tratará en los próximos días.

El objetivo de los senadores opositores es que los jerarcas se hagan presentes en el plenario de la Cámara de Senadores para que brinden explicaciones sobre el documento que divulgó el Ejecutivo una vez que finalizó el Diálogo Social.

La convocatoria al ministro Oddone es “más factible” que la comparecencia de Castillo, aunque aún resta definir las convocatorias, informaron fuentes blancas. Esto se debe a que, desde la oposición, también se pretende intercambiar con el jerarca del MEF sobre la actualidad económica del país.

El documento final del Diálogo Social sobre seguridad social, presentado el pasado miércoles, propone cambios sustanciales en dos de los componentes más sensibles del sistema previsional: la edad de retiro y el régimen de ahorro individual obligatorio.

Las recomendaciones apuntan a corregir desigualdades estructurales en el acceso a la jubilación, especialmente entre trabajadores de menores ingresos, y a rediseñar el funcionamiento del sistema de capitalización individual para mejorar su eficiencia y fortalecer el rol del Estado.