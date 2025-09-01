Locales

Clonazepam y bebidas isotónicas: ¿cómo era el modus operandi de la viuda negra imputada?

El caso de la viuda negra imputada este lunes continúa trayendo cola. Según informó el periodista Diego Martini Lemos, en un audio de la adjunta del fiscal Romano, la mujer “se contactó a través de Tinder con otro señor de 62 años”.

Según relata, acordaron un encuentro en la casa del hombre, el cual “la invitó a pasar la tarde al domicilio de él”. De esa manera, la mujer accedió, compraron una bebida isotónica, marca Gatorade, y se dirigieron al domicilio.

Al llegar, “el señor le sirvió un whisky y, como él no tomaba alcohol, se tomó la bebida energizante”. Minutos después, el hombre comenzó a marearse y cayó al piso.

Al día siguiente, se despertó y notó que “le faltaban varios objetos de su propiedad: una cadena de oro, dos dijes de oro, un perfume, un reloj, una pulsera de oro, un reloj pulsera color negro, un anillo tipo alianza de oro 18 kilates” y artículos tecnológicos.

“Al realizar el allanamiento, lograron incautarse varios objetos, entre ellos dos de los relojes de esta víctima y también, llamativamente, varias cajas de clonazepam”. Además, se logró incautar la peluca que portaba la viuda negra, de color rojo.

