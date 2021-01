Clausuraron restaurante de La Barra por incumplir protocolos sanitarios

Locales

"Tenía un montón de incumplimientos. La gente que elaboraba no tenía tapabocas y no había distanciamiento", dijo el director de Gestión Ambiental.

En el marco de las inspecciones realizadas por el CECOED de Maldonado, se constató sobre la medianoche de este martes la presencia de más de 150 personas en una restaurante de La Barra, así como el faltante de termómetros y distanciamiento en mesas.

Jorge Píriz, director de Gestión Ambiental de la Intendencia, dijo a Montevideo Portal que como se trataba de un local reincidente se procedió a la clausura preventiva del lugar. "Ya estaba notificado. Tenía un montón de incumplimientos. No tomaban la temperatura al entrar, la gente que elaboraba los alimentos no tenía tapabocas, había más gente de la que debía, no había distanciamiento, un montón de cosas", apuntó.

El jerarca dijo que se han hecho varias intervenciones por incumplimientos desde que comenzó la temporada, a un promedio de dos o tres por día. "Ayer mismo hubo dos grandes, una de ellas también en otro local de Punta del Este. Los fines de semana ese número se incrementa", apuntó.

Señaló que la de ayer no es la primera clausura a locales gastronómicos por incumplimientos sanitario en esta temporada.

Píriz comentó que la obligación de cerrar a medianoche por lo general se respeta, aunque en alguna ocasión han tenido que notificar a los locales.

"Muchos de los locales van a ir a la parte de multas por incumplimientos. En este caso del restaurante de La Barra se pasó a Jurídica para ver cómo se procede", informó, y aclaró que depende de cuáles son los incumplimientos y cada caso para ver cuantas veces se notifica antes de que se tome la decisión de clausurar.

Algunos casos se pasan a Fiscalía, pero como se concurre con la Policía, la decisión queda en los agentes y no en el personal del CECOED.