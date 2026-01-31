Policiales

Clásico: detuvieron a dos personas en las cercanías de la Plaza del Skey por tener armas

En la madrugada de este sábado, en el marco del operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio del Interior de cara al clásico entre Nacional y Peñarol que se disputará este domingo 1º de febrero en el Estadio Centenario por la final de la Supercopa Uruguaya, dos personas fueron detenidas y se incautaron varias armas, entre ellas una pistola.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Seguridad en el Deporte, que desde el viernes a las 22:00 comenzaron con un despliegue de controles en puntos estratégicos de Montevideo, con la participación de alrededor de 800 policías.

Según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior, cerca de la 01:30 horas, mientras patrullaban la zona de Jaime Cibils y Cornelio Cantera, los policías observaron a dos hombres en actitud sospechosa en las inmediaciones de la Plaza del Skey —lugar de concentración de la facción Los Pibes del Skey de la barrabrava de Nacional— y procedieron a entrevistarlos y registrarlos.

Durante el procedimiento, los efectivos notaron que uno de ellos tenía entre sus prendas un arma de fuego. Además, en el lugar se encontraron otros objetos peligrosos, incluidos cuchillos y armas blancas.

Los dos hombres, de 26 y 40 años, cuentan con antecedentes judiciales por rapiña y estuvieron en la denominada “lista negra” —el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos—.

Ambos fueron detenidos, trasladados a reconocimiento médico y luego a una dependencia policial para continuar con las actuaciones. Al momento de la comunicación del Ministerio del Interior, los sujetos permanecían detenidos a disposición de la Fiscalía.