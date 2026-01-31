Contenido creado por Tomas Gebelin
Clásico: detuvieron a dos personas en las cercanías de la Plaza del Skey por tener armas

El procedimiento se realizó en la madrugada de este sábado. Ambos tienen antecedentes por rapiña y estuvieron en la llamada “lista negra”.

31.01.2026 18:45

En la madrugada de este sábado, en el marco del operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio del Interior de cara al clásico entre Nacional y Peñarol que se disputará este domingo 1º de febrero en el Estadio Centenario por la final de la Supercopa Uruguaya, dos personas fueron detenidas y se incautaron varias armas, entre ellas una pistola.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Seguridad en el Deporte, que desde el viernes a las 22:00 comenzaron con un despliegue de controles en puntos estratégicos de Montevideo, con la participación de alrededor de 800 policías.

Según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior, cerca de la 01:30 horas, mientras patrullaban la zona de Jaime Cibils y Cornelio Cantera, los policías observaron a dos hombres en actitud sospechosa en las inmediaciones de la Plaza del Skey —lugar de concentración de la facción Los Pibes del Skey de la barrabrava de Nacional— y procedieron a entrevistarlos y registrarlos.

Durante el procedimiento, los efectivos notaron que uno de ellos tenía entre sus prendas un arma de fuego. Además, en el lugar se encontraron otros objetos peligrosos, incluidos cuchillos y armas blancas

Los dos hombres, de 26 y 40 años, cuentan con antecedentes judiciales por rapiña y estuvieron en la denominada “lista negra” —el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos—. 

Ambos fueron detenidos, trasladados a reconocimiento médico y luego a una dependencia policial para continuar con las actuaciones. Al momento de la comunicación del Ministerio del Interior, los sujetos permanecían detenidos a disposición de la Fiscalía.



