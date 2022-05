Clases por WhatsApp: problemas en Escuela Rural N.º 105 de Rocha por falta de transporte

Locales

Alumnos de la Escuela 105 del departamento de Rocha, en el paraje Los Indios, venían sufriendo una problemática relacionada con el transporte, que no les permitía ir a clases y tenían que seguir el día a día a través de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, que pareciera estar resuelto, según confirmaron padres de los alumnos de la institución a Montevideo Portal.

La particularidad de este centro educativo es que está retirado de todo centro poblado: está a 45 kilómetros de Lascano, a 60 de Castillos y a otros 50 del balneario La Coronilla. Sin embargo, comenzaron a llevar a la zona firmas de tambos neozelandeses a la zona, situación que provocó un aumento del alumnado en dicho centro escolar. Por esta razón es que Primaria incluyó un servicio de transporte, que duró 15 años y que fue suspendido a comienzos de este 2022.

“Estaba ese servicio de micro escolar que lo pagaba Primaria. El año pasado se presentó licitación nueva, se presentó sólo la misma empresa que lo viene haciendo desde hace 15 años y lo ganó. El año 2021 terminó perfectamente, sin ningún problema, pero este año nos enteramos dos días antes de empezar las clases que el micro no pasaba porque la maestra directora que no era de la zona y que iba a empezar en un nuevo cargo preguntó, sino no nos hubiéramos enterado nunca”, contó Mario, padre de un alumno.

“El dueño de la empresa nos dijo que faltaba el registro de “Techo Protegido” en los micro, un servicio de asistencia móvil para los niños. El problema es que acá en Rocha ni Primaria lo tiene para la escuela. Las escuelas de Rocha, sean rurales o de zona urbana, no tienen techo protegido. Entonces, todo eso se lo exigían al hombre, él se movió, buscó por las aseguradoras y consiguió, con algunas autoridades de acá, los papeles que ese servicio no lo prestaba”, agregó.

No obstante, esta situación no se solucionó y la problemática continuó durante un mes más. De la totalidad de los alumnos (31 niños) —contó Mario— al menos la mitad “va salteado” a clase y tres nunca fueron a la escuela desde que comenzaron las clases en marzo.

“No habían podido empezar por distancia o porque los padres no tenían en qué moverse. Los que iban salteado es porque nos reuníamos los que nos quedaba por el mismo camino, agarraba la camioneta y levantaba gurises. Nos poníamos de acuerdo porque estábamos regalados porque pasa un accidente cargado de gurises”, indicó Mario.

El progenitor contó que, en la última reunión que tuvieron, los representantes de Primaria trajeron “ideas de armar un internado” y de hacer cosas “totalmente estrafalarias”, pero los padres se negaron. “Nos pusimos fuerte y entonces nos dijeron, a modo irónico, que teníamos que salir en los medios y eso fue lo que hicimos”, explicó.

“Tres meses esperamos que nos den una respuesta, porque lo que queríamos era que nos dijeran si lo brindaban o no lo brindaban, porque si no lo brindaban muchos nos íbamos a ir de la zona o mandábamos a la familia para la ciudad”, añadió, e informó que en la noche del pasado miércoles le avisaron que el próximo lunes se retomará con el servicio de transporte. “No sabemos si es una solución definitiva o parcial. Nos vamos a enterar el lunes”, señaló.

Modalidad de clases

Durante la emergencia sanitaria de la covid-19, los docentes y padres del centro escolar tuvieron que recurrir a WhatsApp porque la señal de internet en esa zona es “horrible” y no permitía realizar las clases a través de la plataforma Crea del Plan Ceibal. “Por más que tengas en tu casa un modem o compartas internet de un teléfono lográs a veces cargar y mirar algo, pero no logras hacer el trabajo o los completas y cuando los vas a enviar no se envían”, narró Mario.

La solución que encontraron las maestras de la escuela es descargar los trabajos en la institución porque había un modem que soportaba la descarga y lo enviaban a través de un grupo donde están los padres.

“Los niños hacían los trabajos y las maestras nos daban las devoluciones. Primaria nos había dicho que para que los niños no se atrasaran y pudieran justificar alguna falta, que trabajaran por medio de Crea. Cuando vinieron y les mostrábamos la falta de conexión no entendían nada, porque no es como la ciudad”, expresó Mario.

Consultado sobre cómo se trabajó durante estos meses con falta de transporte, el hombre respondió que aquellos niños que no podían ir a clase lo hacían de la misma forma que en pandemia y otros de forma regular porque sus padres podían llevarlos.

