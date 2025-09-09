Civila por Mes de la Diversidad: “Que la crueldad no sea la forma de relacionarnos”

Política

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lanzó esta semana el Mes de la Diversidad 2025, bajo el lema: Comunidades diversas contra todas las violencias. Como todos los años, la cartera llevará adelante distintas actividades alusivas a la temática.

El ministro Gonzalo Civila afirmó, en este marco, que la consigna del mes alude a las “comunidades que luchan por un mundo donde la diversidad se puede expresar sin ser penalizada, sin ser condenada y sin ser discriminada”.

Civila recalcó que estas comunidades “son capaces de encontrarse entre distintas realidades y formas de ser y de estar en el mundo sin que eso sea un motivo de violencia”.

El ministro reiteró, al igual que en otras oportunidades, la importancia de que la política se base en la evidencia y de que la sociedad civil esté presente en las discusiones “porque esta no es una lucha exclusivamente de instituciones o del Estado” sino que “la mayoría de los avances han venido de la mano de la lucha de la sociedad civil”.

Siguiendo con reflexiones vinculadas a la consigna del mes, Civila señaló que estar “contra todas las violencias” significa, en este caso, estar a favor de algunas cosas: “A favor de un mundo donde la crueldad no sea la forma de relacionarnos. A favor de un mundo donde la dignidad humana esté en el centro. A favor de un mundo donde el amor sea el móvil que todos y todas podamos valorar y no estereotipos que muchas veces reproducen violencias a la interna de las propias familias, de las sociedades, en las comunidades”, expresó.

Civila hizo al final un reconocimiento de quienes no pudieron tener “una expresión en la voz institucional pero que estuvieron luchando para tener esa patria y ese mundo sin violencia en el que quepamos todas y todos en diversidad y en igualdad”.

