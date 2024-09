Ciudad del Plata: dos accidentes —uno mortal— en el mismo cruce con diferencia de horas

Policiales

Durante el pasado fin de semana, se produjeron dos accidentes a la altura del kilómetro 28 de la ruta 1 nueva, en el cruce con la calle Cadillac de Ciudad del Plata.

Los siniestros se produjeron con una diferencia de menos de seis horas, y el primero de ellos resultó mortal.

Según consignara el medio local Info Ciudad del Plata, el hecho ocurrió sobre las 19:30 horas del sábado, cuando un automóvil marca Renault embistió a un peatón, quien murió en el acto. El fallecido fue identificado como J. L. C. B., de 63 años. El auto era tripulado por una mujer de 40 años que viajaba junto a dos niños. Todos los ocupantes del vehículo resultaron ilesos, y la conductora arrojó resultado negativo a la espirometría.

Horas más tarde, sobre la medianoche del domingo, en el mismo cruce una auto marca Fiat se salió de la ruta y sufrió varios daños. En el vehículo viajaba un hombre de 45 años junto a su hija de 10, quienes resultaron ilesos. El conductor dio positivo a la prueba de consumo de alcohol.

De acuerdo con el citado medio, los vecinos de la zona reclaman por la peligrosidad de ese punto de la ruta. Aseguran que no allí no hay iluminación y los peatones se ven obligados a cruzar la calzada corriendo, porque los automovilistas no los ven.