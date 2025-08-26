Ciudad del Plata: Justicia impuso medidas cautelares entre alcalde y edila, ambos del FA

Política

Tras una prolongada audiencia celebrada el lunes, la Justicia dispuso prohibir al alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani (FA), cualquier tipo de relación con la edila Patricia López, del mismo partido, por un plazo de 180 días.

Según informara el medio maragato Visión Ciudadana, Sobre finales de la semana anterior López denunció a Mariani ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de CDP, por violencia y hostigamiento.

Tras la audiencia de ayer, se resolvió aplicar el inciso B del artículo 65 de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, que establece la prohibición al denunciado de “comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar —por sí o a través de terceros — en relación con la víctima, sus hijos e hijas y demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho”.

La magistrada, en cambio, descartó la aplicación del inciso C, que limita la presencia del denunciado respecto de la denunciante, al entender que “no se encuentra en riesgo la vida, integridad física, libertad o seguridad personal” de la edila.

Además de Mariani, López denunció por las mismas figuras al funcionario Nahuel Bautista, también del FA, y al medio local Portal Relámpago. La resolución tomada con el alcalde es extensiva a Bautista, pero no al portal.

Las actuaciones continuarán en el Juzgado Letrado de Libertad, a donde serán elevadas en el transcurso de las próximas 24 horas. El doctor Jorge Barrera, defensor de Mariani, anunció que apelará.

De acuerdo con el citado medio, la denuncia se radicó días atrás, luego de que El Equipo de la Gente (Lista 609), que responde a Mariani, desvinculara de su filas a López y decidiera asimismo no continuar el vínculo que tenía con otro edil, Roberto Cabral, por no cumplir acuerdos políticos.

Dirigentes de El Equipo de la Gente explicaron entonces que la decisión fue adoptada luego de que en la sesión del lunes 18 de agosto de la Junta Departamental, López y Cabral no permitieran asumir a suplentes que responden a esa agrupación.

Posteriormente, y en un comunicado, la bancada del Frente Amplio respaldó a ambos ediles y subrayó que quienes pretendían asumir aún no habían sido proclamados por la Junta Electoral.

Respuesta de la agrupación

En un comunicado posterior, El Equipo de la Gente saludó el fallo judicial, al que calificó de “contundente”, dado que “rechazó la ratificación de medidas de acercamiento por entender que podían afectar el trabajo ejecutivo del municipio”.

Para el sector político, la decisión “puntualiza la importancia de resolver los conflictos políticos en sus ámbitos naturales, eludiendo con sofisticación técnica a una forzada ‘judicialización’ de la política”.

“Los resultados fueron jurídicamente inmejorables, en la medida en que se rechazó categóricamente que esta situación pueda encuadrar en la ley 19.580 (Ley Integral Contra la Violencia de Género), y, por tanto, pueda ameritar medidas de prohibición de acercamiento. Se indica, literalmente: ‘no se dispondrán medidas que restrinjan o limiten la presencia de los denunciados respecto de la denunciante’. La propia sentencia deja en claro que los casos de violencia de género revisten tal gravedad que no pueden ser trivializados ni manipulados como cortina para disputas políticas o intereses meramente electorales”, indica el envío.

“Hemos anunciado recurso de apelación, porque técnicamente nuestros equipos jurídicos preparan acciones civiles y penales que requieren constituir estos comportamientos procesales”, añade la misiva.