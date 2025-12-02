Ciudad de la Costa: delincuentes robaron arma de la camioneta de un empresario

Montevideo Portal
Dos delincuentes ingresaron en la mañana de este martes al estacionamiento de un local comercial y robaron un arma que se encontraba en la camioneta de un empresario, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal.
Según el reporte, los delincuentes arribaron en una moto al local en la Av. Giannattasio, entre Río de Janeiro y Becú, y se dirigieron directamente hacia el vehículo, donde uno de ellos robó el arma de fuego, mientras el otro lo esperaba en el birrodado.
El arma, una pistola 9 mm, era propiedad del comerciante, al igual que el vehículo. Ambos estaban regularizados.
El caso está a cargo del área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Canelones.
