Cirujano del Hospital de Paysandú dio positivo de COVID-19; el CTI se mantiene funcionando

El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira, publicó este miércoles en su cuenta de Twitter que el CTI del Hospital de Paysandú cerró sus puertas hasta el próximo domingo por un médico que dio positivo al test de COVID-19.

Además, dijo que se aislaron 16 trabajadores del CTI y varios de otros sectores. "Todo el equipo de Gestión a aislamiento. Gran parte del equipo de salud tiene multiempleo. Esto es la realidad, cuidar al que cuida", escribió en su cuenta de Twitter.

Montevideo Portal se contactó con fuentes de la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) quienes negaron que el CTI del nosocomio haya cerrado. "De ninguna manera", afirmaron. En este sentido, confirmaron que sí hubo un caso confirmado de coronavirus, pero que, en este tipo de casos, "los servicios no cierran". Sin embargo, aclararon que el hospital cuenta con dos salas de CTI, una para patologías normales y otra para COVID. El médico contagiado atendía en el CTI no COVID, por lo que se tuvo que hacer los movimientos necesarios para siga en funcionamiento.

"Todos los servicios cuentan con planes de contingencia ya que, en la eventualidad de que en un país que tiene circulación comunitaria viral, existe la posibilidad de que algunos funcionarios sean positivos y se cuarentenen por ser contacto estrecho. Esto ha ocurrido no solamente en el Paysandú, sino que también en el área metropolitana es muy frecuente. Entonces, esto ocurre diariamente, pero los servicios tienen planes de contingencia de manera de soslayar los temas en cuanto a las camas operativas", indicó la fuente consultada.

Con respecto al caso de COVID-19, la fuente aseguró que un médico cirujano es quien contrajo el virus y que ya se está haciendo el hilo epidemiológico dentro del hospital. Sin embargo, no confirmó ni descartó las cifras que dio Pereira con respecto a los aislamientos. "Muchos funcionarios del área técnica y no técnica tienen contacto fuera del hospital y cuando vienen a hacer su trabajo contagian. Se tiene que hacer el hilo epidemiológico. Eso está bien identificado y el Hospital cuenta con los protocolos necesarios para hacerlo", explicaron.

Finalmente, detallaron que el Hospital de Paysandú actualmente "tiene una capacidad operativa grande" y puede seguir recibiendo pacientes. "No tiene pacientes de COVID internados y en el área tiene camas disponible, por lo tanto, tiene una amplia disponibilidad de camas operativas para Paysandú. Conceptualmente Paysandú está en color amarillo, no como otros departamentos como Montevideo, Canelones, Rocha y Rivera, que están en rojo. Entonces la realidad, por ahora, no es tan complicada como otras zonas", concluyeron.

Por último, cabe destacar que el el CTI de COVID sí cerró sus puertas, pero no significa que no pueda trabajar. Lo que ocurrió es que se tuvo que reubicar personal para atender el otro CTI y quedó sin gente el CTI que atiende COVID. Cabe destacar que actualmente no hay personas internadas por COVID-19 y, en caso de haberlas, el hospital tiene capacidad para poder atenderlas.

