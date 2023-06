Cirujana presentó una denuncia penal contra Álvaro Villar por hechos de 2016 en el Maciel

Judiciales

Montevideo Portal

Mariana Carbón, cirujana que trabajó en el Hospital Maciel durante la administración del doctor Álvaro Villar, volvió a presentar una denuncia penal y hará también el reclamo formal en el Colegio Médico. La profesional denuncia a Villar por una serie de irregularidades que considera que cometió y, a su vez, asegura que el jerarca “avaló” una acción de abuso sexual en su contra.

Carbón, en diálogo con Montevideo Portal, comentó que en 2016, cuando trabajaba en el Maciel, un compañero llegó al cuarto médico y se acostó en su misma cama. “En ese momento me lo saqué de arriba y salí corriendo. No sé qué hubiera pasado si seguía”, agregó. Ante esto, se comunicó con Villar, a quien le aclaró que los malos tratos con el hombre venían de antes.

“Nunca me hicieron una pregunta o investigaron, sino que un día llegué al hospital y me avisaron que me iban a sumariar con separación de cargo”, rememoró Carbón. Los argumentos se basaban en su actitud como médica y su profesionalismo a la hora de tratar con los pacientes, pero en 2020 el documento fue archivado bajo el argumento de que no había pruebas suficientes.

Cuando Carbón creyó que podría regresar a su trabajo en el Maciel, le comunicaron que la trasladarían al Hospital Español, que por aquel entonces era un centro para la atención del covid-19. Según su versión, allí continuaron los malos tratos: se sentía excluida y tampoco estaba conforme con la tarea que estaba desempeñando, dado que entiende que no era su área de experticia.

Ante esta situación, decidió presentar el reclamo formal ante la Justicia —lo cual concretó días atrás— y también lo hará en la órbita del Colegio Médico. “No busco ningún tipo de resarcimiento, sino que quiero que se haga justicia con algo que me parece completamente desproporcionado por parte de Villar”, resumió Carbón.

Villar, en su momento, negó que Carbón haya presentado una denuncia en su contra dado que Fiscalía en ningún momento lo notificó. Sobre el reclamo de la cirujana, sostuvo en diálogo con M24 que “para que se produzca denuncia de acoso sexual, la persona se debe hacer responsable”. “Solo me dijo que había presentado una denuncia ante la Sociedad de Cirugía”, sostuvo.

Montevideo Portal