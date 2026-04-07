Circulación restablecida en 8 de Octubre y Propios luego de que ómnibus chocara a ciclista

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Un choque entre un ómnibus de la línea 2 de Coetc con destino Portones y un ciclista ocurrió en horas de la tarde de este lunes en la esquina de avenida 8 de Octubre y José Batlle y Ordóñez, en el límite de los barrios La Blanqueada y La Unión.

Según consignó Subrayado (Canal 10), el accidente fue sobre las 19:50 horas. Se trata de una intersección con semáforos, y las autoridades analizarán las cámaras de la zona para determinar responsabilidades.

El ciclista fue diagnosticado en primera instancia con politraumatismo leve en el hombro y se encuentra fuera de peligro. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Pasteur, pero recién ingresó a la emergencia cerca de las 7:00 horas de este martes para otra evaluación.

El dato que más llamó la atención fue la demora en liberar la escena: recién sobre las 14:50 horas de este martes, la Intendencia de Montevideo (IM) comunicó que la circulación en la zona había sido normalizada, llevando más de 19 horas para liberar el lugar.

La situación generó importantes demoras en el tránsito en la mañana: la circulación por 8 de Octubre estuvo enlentecida, con inspectores organizando el flujo vehicular. Además, desde Batlle y Ordóñez y Joanicó no se permitía circular hacia la rambla debido al corte.

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