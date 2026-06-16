Circulaba por avenida Italia, subió al cantero, cruzó de senda y chocó contra un auto 0 km
La conductora de 61 años quedó atrapada y debió ser rescatada por Bomberos; el vehículo transportado quedó semidesprendido.
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16.06.2026 14:40
Montevideo Portal
Una mujer de 61 años resultó lesionada este martes por la mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito en avenida Italia, a la altura de Alberto Zum Felde, cerca del parque Rivera. El vehículo que conducía atravesó el cantero central y chocó de frente contra un camión de auxilio mecánico que transportaba una camioneta cero kilómetro, informó Telemundo (Canal 12).
Como consecuencia del impacto, la conductora quedó atrapada dentro del automóvil y debió ser rescatada por efectivos de Bomberos, quienes cortaron una de las puertas para poder retirarla. Luego fue trasladada a un centro asistencial, aunque las primeras evaluaciones indicaron que sufrió lesiones de carácter leve y se encuentra fuera de peligro.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el auto circulaba por avenida Italia en dirección al este cuando, por causas que se investigan, invadió la senda contraria y colisionó con el camión que transitaba hacia el oeste.
El vehículo de transporte sufrió desperfectos menores, aunque la camioneta que llevaba sobre la plataforma quedó parcialmente desprendida tras el impacto. El conductor del camión resultó ileso.
Fuentes vinculadas al transporte indicaron que las camionetas trasladadas corresponden a unidades provenientes de Argentina que aún no han sido comercializadas ni entregadas a clientes en Uruguay, por lo que no hay compradores afectados por el siniestro.
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