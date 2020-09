Cine: Presupuesto deroga indexación del Fondo Fomento pero se augura refuerzo de industria

Locales

El director del ICAU, Roberto Blatt, aseguró a Montevideo Portal que “el hecho de no continuar con el ajuste” del Fondo de Fomento “no significa un recorte para nada”.

Montevideo Portal

El capítulo que el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional dedica al Ministerio de Educación y Cultura incluye la derogación de la actualización en unidades indexadas (UI) de las partidas del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, lo que podría determinar que el fondo tuviera cada año menos ingresos en términos reales.

Montevideo Portal consultó al director nacional de Cine y Audiovisual (ICAU), Roberto Blatt, quien afirmó que esta desactualización del Fondo no implica que la industria nacional de cine tendrá menores recursos con el nuevo gobierno.

Blatt dijo que el gobierno "ha prometido el apoyo al Fondo de Fomento" y que, "en esta situación de crisis brutal, un compromiso automático de aumento indexado es muy complicado de asumir". El director del ICAU aseguró que esa situación es comprensible y que, por otra parte, "el gobierno también tiene muy claro que el audiovisual está cumpliendo con creces como multiplicador económico".

"Lo que se nos aseguró es que vamos a ser más que compensados por la pérdida del ajuste", dijo Blatt. En este sentido, afirmó que "el hecho de no continuar con el ajuste no significa un recorte para nada", ya que eso se lo "han asegurado".

Montevideo Portal también consultó a la presidenta de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod), Mariana Secco, quien recordó que en 2018, "después de tantas conversaciones con el gobierno, se consiguió un ajuste automático" de las partidas al Fondo de Fomento, por lo que si el nuevo proyecto implicara una disminución de las partidas sería "un retroceso histórico para el sector audiovisual".

Secco explicó que el Fondo de Fomento "está destinado a la producción nacional", pero más específicamente a "la cantera" del cine, "de donde salen los talentos". "El Fondo de Fomento les da el empujón para que ellos tengan sus primeros apoyos y puedan salir al mundo. Si no tenemos el Fondo de Fomento en ningún lado van a poner el ojo en Uruguay porque no pueden descubrir cosas que no existen", agregó.

Así, Secco aseguró que "el Fondo de Fomento es muy importante para que todo lo demás suceda".

Sin embargo, ratificó que, en conversaciones con autoridades, el gobierno expresó su intención de apuntalar la industria, por lo que espera que la situación se revierta con partidas más grandes para este fondo u otros.

"Esta crisis ha puesto al audiovisual en una posición de ventaja y yo creo que es el mejor momento para apuntalar el audiovisual porque se han dado cuenta de que apoyarlo es generar empleo", apuntó Secco. En este sentido, señaló que la industria audiovisual apuntala otras, como las de hotelería, transporte y catering.

"Somos unos de los sectores que está ayudando a seguir con los motores prendidos de la economía", dijo y añadió: "Si bien esta ley deroga la actualización a UI creo que en los próximos días tendremos novedades de qué es lo que va a suceder finalmente con la ley de cine (Ley N° 18284, de 2008) y el Fondo de Fomento en general".

A su vez, Secco dijo que la industria espera un nuevo impulso al Programa Uruguay Audiovisual (PUA), "que está armado para producciones internacionales de gran porte y producciones nacionales con grandes socios de afuera", lo que "pone al Uruguay en las grandes ligas".

Blatt dijo que le "consta" que el gobierno "no se está planteando un recorte porque es perfectamente consciente de la importancia que tiene el audiovisual como multiplicador económico, por lo tanto recortar en esa actividad en realidad sería perjudicial".

El director del ICAU pidió "esperar unos días" para conocer realmente cuáles serán las inversiones del Estado en la industria audiovisual, pero "en estos momentos lo importante es que la derogación de la indexación no significa un recorte" y que "existe un interés especial por parte del Estado en proteger y desarrollar aún más el audiovisual por el impacto positivo económico y social que tiene".

Blatt dijo que "la demostración" de la intención del gobierno de apuntalar la industria es "que estamos a punto de renovar y reforzar el proyecto PUA".

Montevideo Portal