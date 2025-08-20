Cinco imputados y un jerarca policial relevado por libretas irregulares en Cerro Largo

Judiciales

Las cinco primeras personas detenidas por el caso de la emisión irregular de libretas de conducir en la localidad de Isidoro Noblía, en el departamento de Cerro Largo, fueron imputadas en la noche de este martes.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, a estos individuos se les tipificaron los delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público.

Tres de ellos son funcionarios municipales y los otros dos son una pareja, quienes se presume que eran los encargados de captar a los interesados.

Todos ellos permanecerán presos de forma preventiva por 180 días. Una de las trabajadoras públicas y uno de los particulares estarán en la cárcel, mientras que los otros tres transitarán la reclusión en sus domicilios.

Además, el intendente de Cerro Largo, Christian Morel, resolvió en la jornada de ayer separar provisoriamente de su cargo al director de la Policía Municipal, quien en el período de gobierno anterior se desempeñó como alcalde de Isidoro Noblía.

“Si bien han pasado las horas y no ha sido llamado a declarar ni lo han implicado de ninguna manera, él insiste en su desconocimiento sobre esto que venía sucediendo. La Justicia será la que se encargará”, afirmó, en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).

Este martes, se informó que la investigación iba a ser ampliada a los municipios de Fraile Muerto y de Aceguá. En ese marco, nueve personas más fueron detenidas —cuatro de ellos funcionarios de las alcaldías de Noblía y de Aceguá y los restantes, cinco particulares—.