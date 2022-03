Cinco años de cárcel para conductor que mató a una embarazada y su hijo de 10 en accidente

Judiciales

La Justicia sentenció este miércoles a cinco años de prisión al hombre que en julio de 2020 protagonizó un siniestro en el cual murió María Inés Luzardo, una mujer embarazada y su hijo de 10, al impactar la moto en la que iban con el tractor que conducía el condenado.

Según contó Luciana Luzardo, hermana de la fallecida, a Montevideo Portal, el individuo fue sentenciado a "cinco años de prisión por el delito de homicidio culposo de dos personas y un no nacido". Luzardo sostuvo que están conformes con la decisión del juez.

El abogado defensor del condenado, Carlos Balbi, dijo por su parte que el cargo solo establecía el homicidio de "dos personas".

Balbi aseguró que "la sentencia no está firme" porque van a apelar la decisión de la Justicia.

"No compartimos en nada por varios aspectos, en primer lugar creemos que nuestro cliente es inocente porque no fue el culpable del accidente de transito, en segundo lugar la conductora de la moto quedó probado que no tenía libreta de conducir, porque se ofició a la Intendencia de Canelones y esta Intendencia informó de que no había ningún tipo de registro de motocicleta a nombre de la víctima, de la persona fallecida. Pero bueno el señor juez no lo tuvo en cuenta al momento de la sentencia", dijo el abogado.

Por su parte, el abogado de la familia de los fallecidos, Javier Ripoll, dijo a Canelones Ciudad Portal que la sentencia fue "un paso más" en la "memoria de María Inés".

"Fue una satisfacción por el hecho de que cuando empezamos a trabajar en el caso lo único que se sabía es que fue un choque de atrás. Que María Inés poco más que había sido culpable en el accidente, responsable", sostuvo.

"Nosotros consideramos por algún indicio de que no, y empezamos a trabajar, empezamos a encontrar un buen eco de parte de Fiscalía. El trabajo de Fiscalía fue excelente por parte de la fiscal (Luján) Gómez y todo su equipo y lo que se pudo hacer fue esclarecer lo que sucedió, esclarecer los hechos, que te hago recuerdo que cuando se produjo el accidente el imputado modificó la escena del hecho, eso se comprobó por la carpeta de Policía Científica y claramente obstaculizaba el saber que era lo que había pasado. Entonces llegar hoy a entender cómo se dieron los hechos eso da la paz a una familia que quedó destruida", agregó.

El abogado dijo que "quedó probado" que el tractor "iba en gran parte por el pasto" y que "no fue un choque lineal donde fue un sujeto pasivo en el tránsito".

"Se pudo comprobar hoy en la sentencia el viraje. Ese viraje, en el que él ingresa a la ruta sin espejos, sin luces de dirección ni de freno, justamente fue lo que propició la ocurrencia del accidente. Claramente hoy pudimos saber que pasó, que cuando empezamos no estaban las cosas claras", manifestó Ripoll.