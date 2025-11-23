Cinco aerolíneas cancelaron sus vuelos hacia Venezuela luego de advertencia de EE. UU.

Internacionales

Montevideo Portal

Las aerolíneas Iberia, Avianca, Gol y TAP, decidieron interrumpir sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), emitiera este viernes 21 de noviembre un anuncio internacional en el que instaba a “extremar la precaución” al sobrevolar el país o el sur del mar Caribe.

Iberia fue la primera en tomar la decisión e informó que irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma las operaciones. Fuentes de la compañía informaron a EFE que adoptaron la decisión en línea con lo que han hecho otras aerolíneas. La compañía española cuenta con cinco vuelos semanales a Venezuela.

TAP, la empresa aérea portuguesa, también canceló sus operaciones y fuentes de la compañía confirmaron a EFE que la medida fue adoptada para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, “en conformidad con las recomendaciones internacionales”.

Por su parte la colombiana Avianca, canceló sus vuelos, y fuentes de la empresa aseguraron al medio anteriormente citado que: “Cancelamos los vuelos de hoy por ajustes operacionales y estamos evaluando la situación como todas las aerolíneas”.

Finalmente, la brasileña Gol, informó a sus pasajeros que cancelaría sus viajes a Caracas, permitiéndoles reprogramar sus viajes, solicitar un crédito o directamente pedir el reembolso.

Sin embargo, no todas las compañías tomaron la misma decisión, las aerolíneas venezolanas, Laser, Estelar y Avior, informaron que operan con normalidad en su país. La colombiana Wingo también señaló que mantendrá sus operaciones en Venezuela.

La situación se produce en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara el despliegue de tropas militares en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico.

Con información de EFE

Montevideo Portal