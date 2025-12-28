Locales

Cierra el zoológico de San José: se convertirá en centro de rehabilitación de animales

Este sábado se llevó a cabo el traslado de un mono japonés, uno de los últimos dos animales que se encontraban en el Zoológico Municipal de San José, que cerrará definitivamente sus puertas en las próximas semanas.

Según explicó el presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, en declaraciones al medio San José Ahora, el lugar se convertirá en un predio dedicado al rescate y cuidado transitorio de los animales.

El animal fue trasladado en estado de sedación por la Intendencia de San José hacia el Bioparque Washington Rodríguez Piquinela de Durazno.

En tanto, permanece transitoriamente en el zoológico maragato un mandril, que será adquirido por Animales sin Hogar a mediados de enero.

