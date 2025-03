Cielo para siempre: fallece a los 101 año Mirta Vanni, primera piloto profesional del país

Locales

El pasado sábado falleció la carmelitana Mirta Vanni, conocida por ser la primera mujer que se desempeñó como aviadora profesional en el Uruguay.

“Su legado, forjado con coraje y dedicación, perdurará como fuente de inspiración para futuras generaciones de aviadores”, expresó la Fuerza Aérea Uruguaya en un ditirambo publicado em redes sociales.

Vanni nació en Carmelo el 3 de enero de 1924 y, desde pequeña soñó con surcar los cielos. En 1941 se convirtió en la primera mujer piloto profesional del país, “rompiendo barreras en una época dominada por hombres”, detalla el texto.

“Su camino no fue fácil, pero su determinación la llevó a abrir puertas para muchas otras mujeres en la aviación”, añade la crónica.

A lo largo de su carrera acumuló más de 7.000 horas de vuelo, destacándose como piloto, mecánica y instructora de vuelo. Fue pionera en la aviación agrícola en Uruguay, contribuyendo al desarrollo del país y participando en misiones internacionales, como el traslado de aviones desde Estados Unidos y la asistencia en las inundaciones de 1959.

Vanni fue reconocida en Uruguay y en el extranjero por su contribución a la aviación, recibiendo múltiples condecoraciones. Su valentía y profesionalismo marcaron un hito en la historia de la aeronáutica nacional, y su legado sigue vivo en todos los que siguen sus pasos.

En 1995, como parte de un homenaje a las mujeres aviadoras, Mirta Vanni realizó un histórico vuelo en un avión de combate Cessna A-37B Dragonfly, un acto que reafirmó su lugar como referente de la aviación en Uruguay.

El 3 de enero de 202 se celebró su centenario en un emotivo homenaje en el aeropuerto de Melilla, donde su legado fue recordado con gratitud y admiración por todos los que la conocieron.

La providencial langosta

Vanni obtuvo su brevet profesional en 1934, y al años siguiente Pluna hizo un llamado a pilotos. Sin embargo, los tiempos que corrían no eran favorables para las mujeres.

“Yo tenía 19 años, pero estaba calificada, tenía mi patente. Pero el que seleccionaba a los aspirantes era un americano y me dijo ‘mujeres acá no quiero’. Y no hubo caso. No me explicaron nada más. Yo quería ser piloto para volar en una aerolínea, pero no pude entrar”, dijo Vanni el año pasado en entrevista con el medio coloniense El Eco Digital

Sin embargo, la oportunidad de despegar le llegaría de manera inesperada: sobrevino una plaga de langostas y el estado uruguayo compró tres aviones para fumigar.

“Era una novedad acá porque no se conocía ese tipo de aviones. Pero ahí vi la oportunidad y me presenté al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y entré como piloto”, recordó.

Ese fue el inicio de una carrera que la llevaría a ser directora del Servicio Aéreo del MGAP, y a convertirse en la primera mecánica de aviones del país.

En su vasta carrera acumuló numerosas anécdotas, como la subida cuando hubo que traer de manera urgente nuevos aviones fumigadores desde Estados Unidos, y ella misma piloteó uno desde allí hasta Montevideo. En ese viaje, recuerda, se le congelaron los pies debido a la altitud.

En la entrevista, recordó también cuando en la década de 1960 le tocó trasladar a Wilson Ferreira Aldunate, por entonces titular de la cartera de Ganadería, hasta un campo en Roca. En aquella ocasión el jerarca le confió que tenía e su escritorio un expediente en el que algunos funcionarios pedían la destitución de la aviadora.

Ferreira le detalló que en el documento la denunciaban por haber salido a fumigar sin esperar que el aparato burocrático expidiera la autorización, algo que —admitió— hizo más de una vez.