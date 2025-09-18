Ciclón extratropical: Inumet advierte que el invierno se despide con tormentas

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó en la tarde de este jueves que el invierno “se despide” con tormentas y precipitaciones, que se desarrollarán durante el próximo fin de semana.

Según el organismo, el viernes “será una jornada cálida, húmeda e inestable” en todo el país. El sábado estará inestable, generando “tormentas puntualmente fuertes” en la mañana sobre el litoral oeste y norte. Por la tarde, el suroeste tendrá tormentas “muy fuertes”, que se irán “desplazando hacia el este y noreste”.

Para el domingo, Inumet recomienda abrigarse, ya que “bajan las temperaturas”. Además, “se prevén tormentas en el norte y precipitaciones en el resto del país, pero la situación irá mejorando de forma gradual hacia la tarde”.

Tal como informamos, se prevé para la jornada del próximo viernes de inició el ciclón por “una masa de aire húmedo e inestable comenzará a afectar el territorio desde el litoral oeste, desplazándose hacia el este del país y generando tormentas puntualmente fuertes”.

