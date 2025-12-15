Contenido creado por Valentina Temesio
Policiales

Horror

Ciclista murió tras ser atropellado por un auto que se fugó en los accesos a Montevideo

La víctima de 45 años circulaba por la senda de ingreso a la capital del país cuando un conductor lo embistió y no lo asistió.

15.12.2025 10:22

Lectura: 1'

2025-12-15T10:22:00-03:00
Un ciclista de 45 años murió en la noche del pasado domingo 14 de diciembre después de haber sido atropellado por el conductor de un auto que se dio a la fuga y no le dio asistencia, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera .

El siniestro fatal ocurrió sobre las 22:10 en el kilómetro 7 de la ruta 5, a la altura de los accesos a Montevideo. Caminera investiga para poder identificar el vehículo que se dio a la fuga; Aún no tiene ningún dato.

El ciclista fue despedido hacia la faja natural del margen oeste. Debido a las lesiones recibidas, el hombre murió en el lugar del siniestro.



